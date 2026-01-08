پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اهمیت ویژه عملکرد هسته گزینش گفت: گزینش، نقطه اتکای سلامت و کارآمدی دستگاه قضائی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی القاصی مهر، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با کارکنان هسته گزینش، با گرامیداشت سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل گزینش و همچنین ایام مبارک ماه رجب، با قدردانی از تلاشهای همکاران این حوزه، نقش گزینش را در «صیانت از سرمایه انسانی» و «تضمین سلامت اداری دستگاه قضائی» بسیار مهم و تعیینکننده توصیف کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به حساسیت مأموریت هستههای گزینش گفت: کار در حوزه گزینش، از جهات مختلف، دشوار، دقیق و بسیار حساس است؛ چراکه برخلاف رسیدگیهای قضائی که اصل بر برائت است، در گزینش، اصل بر احراز صلاحیت اشخاص قرار دارد و این امر مستلزم بررسی دقیق مستندات، تحقیقات، استعلامها و ارزیابیهای همهجانبه است.
اهمیت ویژه عملکرد هسته گزینش
القاصی مهر افزود: در گزینش، علاوه بر بررسی صلاحیتهای عمومی و اختصاصی، در واقع درباره سرنوشت یک انسان، یک خانواده و در عین حال آینده یک مجموعه حاکمیتی تصمیمگیری میشود و این مسئولیت، دقت، انصاف و تقوای مضاعف را میطلبد.
نگاه ما در گزینش، نگاهی اسلامی، منصفانه و مبتنی بر آیندهنگری است
وی با اشاره به سیاست«جذب حداکثری و دفع حداقلی» در چارچوب ضوابط قانونی گفت: نگاه ما در گزینش، نگاهی اسلامی، منصفانه و مبتنی بر آیندهنگری است؛ بهگونهای که اگر فردی فاقد مشکل اساسی باشد و قابلیت رشد، اصلاح و خدمت مؤثر در دستگاه قضائی را داشته باشد، تلاش میشود از ظرفیت او استفاده شود، در عین حال دقت لازم برای جلوگیری از ورود اشخاص فاقد صلاحیت نیز با جدیت اعمال میشود.
گزینشگران خود باید الگوی عمل به شاخصها و معیارهای قانونی و اخلاقی باشند
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اینکه گزینشگران خود باید الگوی عمل به شاخصها و معیارهای قانونی و اخلاقی باشند، افزود: آنچه از دیگران مطالبه میکنیم، باید پیش از آن در رفتار و عملکرد خودمان متجلی باشد؛ چراکه این رویکرد، موجب خیر، برکت و جلب رضایت الهی در فرآیند تصمیمگیریها خواهد شد.
القاصی مهر با اشاره به اهمیت سرعت و دقت در رسیدگی به پروندههای گزینشی گفت: امروز دستگاه قضائی استان تهران بهشدت نیازمند نیروی انسانی کارآمد است و تأخیر در فرآیند جذب، مستقیماً بر کیفیت خدماترسانی به مردم اثر میگذارد.
وی با قدردانی مجدد از تلاشهای کارکنان هسته گزینش، افزود: با توکل به خداوند متعال و با تشخیص صحیح، دقت در تصمیمگیری و رعایت حقوق افراد، بتوان وظایف سنگین محوله را بهگونهای انجام داد که رضایت مردم و رضایت الهی حاصل شود.