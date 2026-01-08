فرماندار ویژه میاندوآب گفت: نباید به دشمن فرصت سوءاستفاده از شرایط داده شود، تبلیغات و اخبار خلاف واقعیت دشمن در فضای مجازی این اتحاد را نشانه گرفته و به تفرقه و شکاف قومیتی دامن می‌زند.

فرماندار میاندوآب: دشمن به دنبال تفرقه‌افکنی و دامن‌زدن به شکاف قومیتی است

فرماندار میاندوآب: دشمن به دنبال تفرقه‌افکنی و دامن‌زدن به شکاف قومیتی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امیر تیموری در هشتمین جلسه شورای اداری شهرستان میاندوآب افزود: دلیل تحریم‌های ظالمانه و ترورهای ناجوانمردانه دشمن علیه کشورمان جلوگیری از دستیابی ما به دانش روز دنیا به‌ویژه دانش هسته‌ای بوده و سعی می‌کنند در کنار توقف فعالیت‌های هسته‌ای، نخبگان علمی را ترور و یا از کشور جدا کنند.

وی گفت: ایران تنها کشوری است که در مقابل حملات کشورهای غربی و اروپایی ایستاد و این توان مقابله و حفظ استقلال ایران برای آنها پذیرفتنی نیست، آنها با تمام توان آمدند و هدفشان نیز تجزیه و تاراج نفت ایران بود همان اقدامی بود که در ونزوئلا انجام دادند ولی اتحاد ملت ایران ناکامی آنها را رقم زد.

تیموری تأکید کرد: سرنوشت مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی به هم گره خورده است و این گره بازشدنی و این اتحاد از هم گسستنی نیست.

فرماندار میاندوآب با بیان اینکه ملت ایران از نسل باکری‌ها، قاسم سلیمانی‌ها، چمران‌ها و هزاران شهید گلگون کفن کشورند، گفت: ملت ایران خود را ملت امام حسین و شهادت را سعادت می‌دانند و آزاده زندگی خواهند کرد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه میاندوآب انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی را مهمترین اتفاق کشور در شرایط کنونی عنوان کرد و افزود: از صاحبان تخصص، علم و اندیشه که دغدغه‌مند مسائل شهر و ارتقای کیفیت تصمیمات شهری و دلسوز مردمند دعوت می‌کنیم برای انتخابات شورای اسلامی شهر پیش قدم شوند، حضور در میدان انتخابات همانند جنگیدن برای کشور در جبهه های جنگ است و هرچه این حضور باشکوه تر باشد تبعات بین‌المللی موثری در ناامیدی دشمنان خواهد داشت.