به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره پست شهرستان مهاباد گفت: در ۹ ماهه امسال بیش از یک‌میلیون و ۴۲ هزار مرسوله پستی در این شهرستان مبادله شده که مهاباد را در جایگاه نخست استان از نظر حجم مبادلات پستی قرار داده است.

کمال عثمانی افزود: از مجموع مرسولات مبادله‌شده، ۴۵۰ هزار مرسوله از نقاط مختلف کشور وارد مهاباد شده که پس از تفکیک، در سطح شهر و روستا توزیع شده و همچنین ۵۹۲ هزار مرسوله نیز از این شهرستان به سایر نقاط کشور ارسال شده است.

عثمانی تصریح کرد: در همین مدت، ۳۱۴ مرسوله پستی از مهاباد به خارج از کشور ارسال و به گیرندگان تحویل داده شده است.

وی، با اشاره به خدمات احراز هویت مکانی گفت: در ۹ ماه گذشته، ۱۷ هزار و ۳۳۱ درخواست احراز هویت مکانی توسط این اداره دریافت، بررسی و تأیید شده است.

عثمانی، درباره اجرای طرح "جی‌نف" هم گفت: اطلاعات مکانی تمامی روستا‌های مهاباد جمع‌آوری شده و تاکنون در ۵۵ روستا پلاک‌های هوشمند نصب شده است.

وی افزود: در بخش شهری نیز این طرح به‌طور کامل در شهر‌های خلیفان و گوگ‌تپه اجرا شده و مهاباد از این نظر رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.

رئیس اداره پست شهرستان مهاباد، با اشاره به برنامه‌های آینده شرکت ملی پست اضافه کرد: بر اساس برنامه برنامه راهبردی شرکت ملی پست در افق ۱۴۰۷، استقرار نسل سوم خدمات پستی، ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد راهکار‌های نوآورانه و پایدار است تا نیاز‌های مشتریان داخلی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ساختاری منسجم و پایدار پاسخ داده شود.