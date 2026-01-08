پخش زنده
امروز: -
رئیس جمعیت هلالاحمر بوکان گفت: یک قطعه زمین به مساحت ۲ هزار متر مربع به همت یک خیر در شهرستان برای احداث پایگاه امداد و نجات جادهای در محور بوکان–مهاباد اهدا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ انور بیادار در این زمینه اظهار کرد: این زمین با اقدام خداپسندانه حاج محمد صالح فتاحی، خیر نیکاندیش اهل روستای تازهقلعه، به منظور احداث پایگاه امداد و نجات جادهای در مسیر بوکان– مهاباد به جمعیت هلالاحمر واگذار شده است.
وی با بیان اینکه این اقدام ارزشمند با پیگیریهای بخشدار بخش مرکزی بوکان و همکاری دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای تازهقلعه محقق شد، خاطرنشان کرد: ارزش تقریبی زمین اهدایی بالغ بر ۲ میلیارد تومان برآورد میشود.
رئیس جمعیت هلالاحمر بوکان به اهمیت این محور ارتباطی اشاره کرد و گفت: احداث این پایگاه نقش مؤثری در تسریع خدمات امدادرسانی، کاهش زمان حضور نیروهای امدادی در صحنه حوادث و کاهش تلفات جادهای دارد.
بیادار با قدردانی از مشارکت خیران در توسعه زیرساختهای امدادی اظهار کرد: این اقدام انساندوستانه میتواند الگویی مناسب برای گسترش مشارکتهای مردمی در حوزه فعالیتهای بشردوستانه در سطح شهرستان باشد.
محور بوکان–مهاباد از مسیرهای پرتردد و حادثهخیز جنوب آذربایجانغربی است که احداث پایگاه امداد و نجات در این مسیر، نقش مهمی در افزایش ایمنی جادهای دارد.