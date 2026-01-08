پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسبمای مرکز کرمان رئیس دادگستری شهرستان بافت، با اشاره به مهمترین چالشهای قضایی موجود، گفت: عمدهترین و سنگینترین پروندههای این شهرستان مربوط به املاک و اراضی فاقد اسناد مالکیت است که رسیدگی به این پروندهها نیازمند همکاری سایر دستگاههای متولی و آگاهیبخشی گسترده به مردم است.
اصغر ستائی مختاری در دیدار با امام جمعه جدید این شهرستان، بیان کرد: پروندههای مرتبط با اراضی و املاک فاقد سند، بهدلیل پیچیدگیهای حقوقی و اجتماعی، زمانبر بوده و حل ریشهای آنها مستلزم همراهی دستگاههای اجرایی مرتبط و فرهنگسازی در میان شهروندان است.
ستائی مختاری با تأکید بر ضرورت تعامل بینبخشی تصریح کرد: همکاری مستمر میان نهادهای مختلف میتواند نقش مؤثری در ارتقای امنیت اجتماعی، صیانت از حقوق عمومی و ترویج فرهنگ قانونمداری در جامعه داشته باشد.
امام جمعه جدید شهرستان بافت نیز با قدردانی از تلاشها و عملکرد دستگاه قضایی گفت: دستگاه قضایی یکی از شئون مهم ولایت است و مسئولیت سنگینی در تحقق عدالت و صیانت از حقوق مردم بر عهده دارد.
حجت الاسلام نوری صفا، ابراز امیدواری کرد که با همافزایی و تعامل سازنده میان نهادها، بتوان گامهای مؤثری در خدمترسانی به مردم و رفع مشکلات آنان برداشت.