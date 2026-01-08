پخش زنده
تیم شمشیرباز بانوان اسلحه اپه ایران در نخستین روز از رقابتهای کاپ جهانی امارات در جدول مقدماتی به مصاف حریفان رفتند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز از کاپ جهانی شمشیربازی اپه در فجیره امارات، رقابتهای بخش انفرادی بانوان در حال برگزاری است.
نتایج بانوان اپه ایست ایران در جدول مقدماتی به این شرح است:
فاطمه خراسانی: دو برد، چهار شکست و تفاضل منفی پنج
سارا سیدرضایی: دو برد، چهار باخت و تفاضل منفی هشت
ریحانه رضایی: دو برد، چهار باخت و تفاضل منفی یازده
به این ترتیب بانوان اپه ایران جواز حضور در رقابتهای مرحله حذفی را بدست نیاوردند.