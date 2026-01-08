

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین روز از کاپ جهانی شمشیربازی اپه در فجیره امارات، رقابت‌های بخش انفرادی بانوان در حال برگزاری است.

نتایج بانوان اپه ایست ایران در جدول مقدماتی به این شرح است:

فاطمه خراسانی: دو برد، چهار شکست و تفاضل منفی پنج

سارا سیدرضایی: دو برد، چهار باخت و تفاضل منفی هشت

ریحانه رضایی: دو برد، چهار باخت و تفاضل منفی یازده

به این ترتیب بانوان اپه ایران جواز حضور در رقابت‌های مرحله حذفی را بدست نیاوردند.