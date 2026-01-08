به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم، از مجموعه کتب شهدای غریب در اسارت خوزستان و آثار هنری متعدد و فاخری همچون سرود شهدای غریب در اسارت با اجرای گروه بین‌المللی زهرائیون و ترانه یادگار پلاک به خوانندگی استاد احمد رفیع رونمایی شد.

همچنین از چندین کتابچه که هر یک به زندگی‌نامه و شرح حال یکی از این شهدا می‌پردازند، رونمایی و یک قطعه موسیقی فاخر پیانو ساخته استاد کاظم پوره در این مراسم معرفی شد.

نادر جلالی معاون فرهنگی بنیاد شهید خوزستان بر لزوم نقش‌آفرینی پررنگ‌تر هنرمندان در عرصه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تاکید و اظهار کرد: برای نهادینه کردن این فرهنگ اصیل، نیازمند آن هستیم که هنرمندان متعهد گامی جدی و رو به جلو بردارند و با خلق آثار فاخر و اثرگذار، این میراث گران‌بها را به نسل‌های آینده انتقال دهند.

وی افزود: این رویداد هنری با هدف پاسداشت و معرفی بیشتر شهدای غریب در اسارت استان خوزستان برگزار شد.

شرکت‌کنندگان دلنوشته‌های خود را با موضوع ایثار و شهادت به اشتراک گذاشتند.