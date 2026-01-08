پخش زنده
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش، گفت: تقویت نقش راهبردی کیش در شبکه هوایی کشور در دستور کار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عزتاله محمدی، افزود: تثبیت و توسعه هدفمند شبکه مسیرهای هوایی داخلی و خارجی، فرودگاه بینالمللی کیش را در جایگاه یکی از کانونهای مؤثر حملونقل هوایی جنوب کشور و پیشران اصلی گردشگری و تعاملات اقتصادی قرار داده است.
او با اشاره به سیاستهای توسعهمحور در حوزه حملونقل هوایی، گفت: توسعه متوازن مسیرهای پروازی، پاسخ به نیاز واقعی مسافران، در دستور کار مستمر قرار دارد.
محمدی با اشاره به پوشش پروازی مناسب فرودگاه بینالمللی کیش در سطح ملی و منطقهای، افزود: پروازهای خارجی منظم به مقاصد دبی، مسقط، بغداد، اربیل و دوشنبه برقرار است و این مسیرها نقش مؤثری در توسعه گردشگری خارجی، تسهیل ارتباطات اقتصادی و افزایش تعاملات بینالمللی کیش ایفا میکنند.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش با اشاره به گستره پروازهای داخلی، تصریح کرد: فرودگاه کیش با برقراری پرواز به شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز، رشت، بندرعباس، ساری، کرمان، یزد، آبادان، اردبیل، قشم، کرمانشاه، ماهشهر، عسلویه، ارومیه و زنجان به فرودگاهی با بیشترین تنوع مقاصد پروازی در جنوب کشور تبدیل شده است.
محمدی با تأکید بر اینکه توسعه مسیرهای هوایی صرفاً افزایش کمی پروازها نیست، خاطرنشان کرد: ارتقای ایمنی پروازها، بهروزرسانی تجهیزات فرودگاهی، بهبود فرآیندهای عملیاتی و افزایش رضایتمندی مسافران، همزمان با توسعه شبکه پروازی دنبال میشود و تمامی اقدامات در چارچوب استانداردهای بینالمللی هوانوردی و الزامات ایمنی انجام میشود.
او با اشاره به اهمیت نقش فرودگاه در زنجیره گردشگری و اقتصاد کیش، گفت: دسترسی هوایی پایدار و قابل اتکا، یکی از زیرساختهای کلیدی رونق اقتصادی، جذب سرمایهگذاری و توسعه خدمات گردشگری است و تقویت این زیرساخت، آثار مستقیم و ملموسی بر رشد پایدار کیش دارد.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش، گفت: با نگاه آیندهنگر و برنامهریزی منسجم، توسعه مسیرهای هوایی داخلی و خارجی متناسب با ظرفیتهای فرودگاهی و نیاز بازار در برنامه است تا جایگاه فرودگاه بینالمللی کیش بهعنوان یکی از محورهای اصلی حملونقل هوایی کشور بیش از پیش تثبیت شود.