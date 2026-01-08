پخش زنده
رئیس اورژانس آذربایجان غربی از انجام ۹ هزار و ۹۵۰ ماموریت فوریت های پزشکی طی آذرماه سال جاری در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرزین رضازاده در این زمینه افزود: بیش از ۹۹۵۰ مأموریت خدمات فوریتهای پزشکی در آذرماه انجام شده و این خدمات باوجود شرایط جوی سخت و افزایش تعداد حوادث، با بالاترین کیفیت به شهروندان ارائه شده است.
وی ادامه داد: در ماه آذر، بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ نفر از مددجویان استان به واسطه خدمات فوریتهای پزشکی در شرایط جوی سخت بهرهمند شدند. این خدمات با استفاده از تجهیزات ویژهای مانند موتورلانس و اورژانس هوایی ارائه شد.
رضازاده افزود: در این مدت، ۸۵۸۳ مددجو از خدمات اورژانس بهرهمند شدهاند. از این تعداد، ۲۰۳۹ نفر به دلیل حوادث ترافیکی و ۶۵۴۴ نفر به دلیل حوادث غیر ترافیکی و بیماریها به اورژانس مراجعه کردند.
رئیس اورژانس آذربایجان غربی در ادامه گفت: ۵۳۹۹ نفر از مددجویان پس از دریافت خدمات اولیه در محل به مراکز درمانی منتقل شدهاند، در حالی که ۹۵۲ نفر با درمان در محل حادثه، از ادامه مسیر درمان بینیاز شدهاند.
وی همچنین به اجرای مأموریتهای ویژه اشاره کرد و گفت: برای سرعت بخشیدن به امدادرسانی، ۷۵۷ مأموریت با استفاده از موتورلانسها، دو مأموریت اورژانس هوایی و ۴۷ مأموریت با اتوبوسآمبولانس انجام شده است. این تجهیزات ویژه در مناطق صعبالعبور و در شرایط جوی سخت نقش مهمی در تسهیل خدمات فوریتی ایفا کردهاند.
رضازاده یادآور شد: استفاده از ظرفیتهای ویژه مانند موتورلانس، اورژانس هوایی و اتوبوسآمبولانس این امکان را به ما میدهد که خدمات خود را با سرعت و دقت بیشتری ارائه دهیم و این روند به همین شکل در آینده ادامه خواهد داشت.