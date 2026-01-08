حبیبی در جمع بیست پینگ پنگ باز برتر ایران در رده بندی جهانی، در رده یازدهم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ با انتشار نام ۲۰ پینگ پنگ باز ایرانی در آخرین رتبه بندی سال ۲۰۲۵ برترین‌های رده بزرگسالان جهان، از نام ستاره قمی این رشته محمدحسن حبیبی در جایگاه یازدهم این رنکینگ رونمایی شد.

حبیبی که اولین پینگ پنگ بازی ایرانی افتخارآفرین در مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا است، روز به روز بیش از گذشته در مسیر پیشرفت قدم برمی دارد و بسیاری از کارشناسان وی را یکی از آینده سازان تنیس روی میز ایران می‌دانند.

۲۰ پینگ پنگ باز برتر ایران در رنکینگ جهانی بزرگسالان ۲۰۲۵:

۱- نوشاد عالمیان (مازندران)

۲- بنیامین فرجی (تهران)

۳- نیما عالمیان (مازندران)

۴- نوید شمس (اصفهان)

۵- امیرحسین هدایی (تهران)

۶- امیرمهدی کشاورزی (تهران)

۷- محمدجواد سهرابی (مرکزی)

۸- فراز شکیبا (تهران)

۹- حمید شمس (البرز)

۱۰- مبین امیری (اصفهان)

۱۱- محمدحسن حبیبی (قم)

۱۲- محمدرضا نشاطی (تهران)

۱۳- عرشیا لرستانی (تهران)

۱۴- آرشا غفوری (کردستان)

۱۵- حسن شیخی ابرقویی (یزد)

۱۶- پارسا رحیمیان (کردستان)

۱۷- عرفان یزدانبخش (فارس)

۱۸- ارشیا بهرامی (اصفهان)

۱۹- امیرعلی جدیدی (تهران)

۲۰- اوستا عسگرزاده (فارس)