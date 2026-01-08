به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،رئیس شعبه ویژه جمعیت هلال احمر داراب گفت: در گزارشی از اورژانس مبنی بر تصادف رخ‌به‌رخ کامیون تریلی و سواری پراید هاچ بک در کیلومتر ۲۲ جاده داراب به بندرعباس، یک گروه از نجاتگران به محل حادثه اعزام شد.

محمود حیدری افزود: نجاتگران پس از ارزیابی و تثبیت صحنه حادثه، به رهاسازی ۲ مصدوم حادثه اقدام و سپس مصدومان را به همت عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل کردند.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.