دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ریگان، گفت: با هرگونه گرانفروشی و کمفروشی در بازار برخورد قاطع و قاونی صورت خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسبمای مرکز کرمان محمدصالح سعیدی گراغانی، در حاشیه بازدید میدانی از بازار، افزود: در این بازدید، وضعیت تأمین، نحوه عرضه و قیمت اقلام اساسی بهصورت دقیق مورد بررسی قرار گرفت و عملکرد واحدهای صنفی فعال در حوزه مواد غذایی بهطور ویژه رصد شد.
دادستان ریگان با اشاره به برخورد با متخلفان صنفی اظهار داشت: در جریان این نظارتها، یک واحد صنفی بهدلیل تخلفات صنفی شناسایی و پلمپ شد و برخورد قانونی با متخلفان بدون هیچگونه اغماض در دستور کار قرار دارد.
سعیدی گراغانی تأکید کرد: با افرادی که بهدنبال سودجویی هستند و از شرایط موجود برای کسب سود نامشروع از طریق گرانفروشی و کمفروشی استفاده میکنند، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در راستای صیانت از حقوق عامه و حمایت از معیشت مردم، هیچگونه تعارفی با متخلفان صنفی ندارد و نظارتها با جدیت و استمرار ادامه خواهد داشت.