به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس پلیس فتا گیلان گفت: با توجه به افزایش شایعات و اخبار جعلی در فضای مجازی، شهروندان موظفند پیش از اعتماد به هر خبر و بازنشر آن، صحت و سقم اطلاعات را بررسی کنند تا از انتشار اطلاعات نادرست جلوگیری شود.

سرهنگ امیر حسین نقی‌مهر افزود: برای شناسایی اخبار جعلی، توجه به سه نکته مهم ضروری است؛ نخست، بررسی دقیق منبع خبر و اطمینان از معتبر بودن آن پیش از بازنشر، دوم دقت به تیتر‌های بسیار جذاب و اغراق‌آمیز که اغلب غیرواقعی و باورناپذیر هستند و سوم توجه به تصاویر و ویدئو‌های دستکاری‌شده که ممکن است خبر را جعلی جلوه دهند.

وی گفت: به شهروندان توصیه می‌شود اخبار و اطلاعات خود را تنها از منابع رسمی و معتبر دریافت کرده و از اعتماد و بازنشر هرگونه اطلاعات غیرموثق خودداری کنند.