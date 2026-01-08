برگزاری آیین روپوش سفید دانشجویان علوم پزشکی شیراز
آیین روپوش سفید دانشجویان بینالملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس
، آیین روپوش سفید دانشجویان بینالملل با هدف تأکید بر تعهد حرفهای، اخلاق پزشکی و آغاز ورود به عرصه آموزشهای بالینی برگزار شد.
مشاور عالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این آیین با اشاره به جایگاه ممتاز دانشگاه در سطح ملی و بینالمللی، اظهار کرد: این دانشگاه یکی از مراکز معتبر آموزش علوم پزشکی در کشور و جهان است و دانشجویان بینالملل نقش مهمی در معرفی ظرفیتها و توانمندیهای علمی آن ایفا میکنند.
دکتر «کوروش عزیزی» افزود: این روپوش سفید نه تنها نمادی از پاکی و دانش است، بلکه یادآوری دائمی از مسوولیت سنگین ما در برابر بیماران، خانوادههایشان و کل جامعه است.
وی ادامه داد: دانشجویان، با پوشیدن این روپوش، وارد مرحلهای جدید میشوند که در آن، همدلی، احترام به کرامت انسانی، رازداری و اولویت دادن به منافع بیمار بر همه چیز مقدم است.
همچنین معاون بینالملل دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز با اشاره به مراسم قرائت عهدنامه پزشکی، این آیین را نمادی از تعهد اخلاقی دانشجویان عنوان کرد و گفت: این عهدنامه پزشکی که امروز قرائت میکنید، شما را ملزم میکند تا همیشه در مسیر عدالت، انصاف و خدمت خالصانه و بدون توجه به نژاد، مذهب، ملیت یا وضعیت اجتماعی بیماران گام بردارید.
دکتر «مانیکا نگهداری پور» افزود: کلماتی که در مراسم قرائت عهدنامه پزشکی عنوان میشود، نه تنها یک تعهد رسمی، بلکه یک پیمان قلبی و عمیق با بشریت است؛ کلماتی که یادآور میشوند پزشکی حرفهای است که در آن، دانش با انسانیت آمیخته میشود و هر تصمیم میتواند زندگی یک انسان را نجات دهد یا بهبود بخشد.
وی ادامه داد: این عهدنامه به یاد میآورد که در برابر درد و رنج بیماران، هیچ مرزی وجود ندارد و وظیفه ما، ارائه مراقبت برابر و با کیفیت برای همه است. دانشجویان با قرائت این کلمات مقدس، نه تنها به حرفه پزشکی وارد میشوند، بلکه به یک خانواده جهانی از خدمتگذاران سلامت میپیوندید که هدفشان کاهش رنج انسانی و ارتقای کرامت زندگی است.
در پایان این مراسم، دانشجویان بینالملل با پوشیدن روپوش سفید و قرائت عهدنامه پزشکی، آمادگی خود را برای ورود به عرصه آموزشهای بالینی و التزام به اصول اخلاق حرفهای اعلام کردند.