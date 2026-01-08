پخش زنده
دادستان استان کرمان گفت: دشمنان پس از ناکامی در عرصههای مختلف، تلاش میکنند با سوءاستفاده از مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، زمینهساز اغتشاش و ناامنی در کشور شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسبمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با تأکید بر لزوم هوشیاری در برابر طراحیهای دشمنان، گفت: دشمنان پس از ناکامی در عرصههای مختلف، تلاش میکنند با سوءاستفاده از مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم، زمینهساز اغتشاش و ناامنی در کشور شوند.
مهدی بخشی افزود: پس از شکست دشمن در میدان نظامی، رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار با طراحی سناریوهای جدید و تحریک افکار عمومی، درصدد ایجاد ناآرامی و بیثباتی در کشور هستند و لازم است در برابر این اقدامات با هوشیاری کامل ایستادگی شود.
دادستان کرمان ادامه داد: برخی عناصر داخلی نیز با سوءاستفاده از نوسانات نرخ ارز و مطالبات صنفی، تلاش کردند در راستای اهداف دشمن، بینظمی و آشوب ایجاد کنند
بخشی با تأکید بر ضرورت تفکیک اعتراض قانونی از اغتشاش تصریح کرد: تخریب اموال عمومی، ایجاد ناامنی و اخلال در نظم جامعه جرم محسوب میشود که برخورد قاطع با اغتشاشگران در دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با تکیه بر خداوند متعال، ایران از این مرحله عبور کرده و پیروزی نهایی نصیب این ملت سربلند خواهد بود.