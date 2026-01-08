پخش زنده
اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی استان بوشهر از شهرستانهای دهگانه استان در بوشهر گرد هم آمدند تا تازهترین و مهمترین کارهای فرآیند انتخابات پیش روی شوراهای اسلامی شهر و روستا را بررسی کنند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ گردهمایی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی استان بوشهر از ده شهرستان استان در بوشهر برگزار شد.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استان بوشهر در این آیین در گفتوگو با خبرنگار صداوسیما گفت: انتخابات شوراهای اسلامی انتخابات مهمی است و جایی است که مردم تصمیم میگیرند که شهر و روستایشان بر چه ریلی اداره شود.
«جای اصلاح مسیر در انتخابات است»
ابراهیم رضایی افزود: مردم در این انتخابات میگویند که ما داریم تعیین میکنیم که آینده شهرها و روستاهایمان چگونه رقم بخورد؛ زیرا نماینده شوار نماینده مردم آنجا، نماد و نشانه مردم آنجا و در مجموع عصاره مردم است؛ بنابراین این انتخابات اهمیت بسیار بالایی دارد.
او اضافه کرد: خیلی از گلایههایی که ما مردم داریم و اشکالاتی که به مدیریتهای شهری و روستایی و اداره شهرها و روستاها میگیریم، جای اِعمال آن انتخابات شوراها است. یعنی در روز انتخابات اگر روندی را دارای اشکال میاصلاح کنیم و اگر آن را میپسندیم برای ادامه آن مسیر آن را تأیید کینم؛ جای آن در روز انتخابات است که آن را تعیینتکلیف کنیم.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا استان بوشهر بیان کرد: جهتگیری و رویکرد ما در هیئت نظارت بر انتخابات شوراها در استان بوشهر، برگزاری یک انتخابات خوب، امن، پرشور و گسترده و برگزاری یک انتخابات سالم و رقابتی است.
ابراهیم رضایی افزود: ما از همه ظرفیتهای خود برای برگزاری یک ا نتخابات خوب بهره میبریم و محور و ملاک ما در مراحل مختلف انتخابات، قانون است؛ نه یک قدم جلوتر و نه یک قدم عقبتر.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر هم در این آیین به خبرنگار صداوسیما گفت: جمهوری اسلامی از آغاز انقلاب تا کنون همواره به میانگین هر دو سال یک یک انتخابات را برگزار کرده و یکی از نمادهای جمهوریت کشور عزیزمان برگزاری انتخاباتهای گوناگون بوده است.
احسان جهانیان افزود: انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستاها را در پیش داریم که همزمان در سراسر کشور در ۱۱ اردیبهشت برگزار میشود و ستاد انتخابات استان بوشهر همگام با ستاد انتخابات کشور مقدمات کار را فراهم کرده است و روندها و فرآیندهای قانونی بر پایه تقویم زمانی پیش میرود.
او اضافه کرد: امروز هم در ادامه تعامل با هیئت نظارت استان، دوره آموزشی هیئتهای نظارت بر انتخابات استان بوشهر برگزار شد که حضور ما در این نشست نشاندهنده تعامل بیشتر هیئت اجرایی و هیئت نظارت برای برگزاری انتخاباتی باشکوه در سراسر استان بوشهر است.