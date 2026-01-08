پخش زنده
گردهمایی تیمهای بهداشت و درمان اضطراری جمعیت هلال احمر در استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل جمعیت هلالاحمر استان گفت: این گردهمایی با هدف ارتقای توانمندی تخصصی اعضا و هماهنگی بیشتر در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در شرایط بحران برگزار شد.
بیژن طاهری افزود: اعضای تیمهای تخصصی شامل پزشک عمومی و متخصص، پرستار، ماما، کارشناس تغذیه، تکنسین دارو، کارشناس بهداشت محیط و کارشناس روانشناسی بود.
به گفته وی طی این برنامه، موضوعات مرتبط با نحوهی امدادرسانی مؤثر در شرایط اضطراری، مدیریت آسیبدیدگان و پشتیبانی روانی-اجتماعی مورد بررسی و تبادل تجربه قرار گرفت.