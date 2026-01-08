پخش زنده
رئیس اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه اهواز گفت: دستور حذف سهمیه سوخت دی ماه ماشینآلات سنگین از نوع زنجیری، از جمله بولدوزرها و بیلهای مکانیکی زنجیری، در خوزستان لغو شده و همزمان اختلال ایجادشده در سامانه ثبت درخواست سوخت نیز به طور کامل برطرف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حکیم کوتی با اشاره به ابلاغیه صادرشده از سوی شرکت پخش فرآوردههای نفتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان اظهار کرد: بر اساس این دستور، ماشینآلات سنگین زنجیری که بخش قابل توجهی از تجهیزات فعال در پروژههای راهسازی و عمرانی را شامل میشوند، از چرخه دریافت سوخت حذف شده بودند.
وی افزود: این نوع ماشینآلات بیش از ۵۰ درصد ناوگان فعال راهسازی و ساختمانی سیار استان را تشکیل میدهند و اجرای این دستور میتوانست موجب توقف بخش عمدهای از پروژههای عمرانی و ایجاد اختلال در فعالیتهای اجرایی شود.
رئیس اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه اهواز با تشریح وضعیت آماری این ناوگان بیان کرد: در حال حاضر حدود یک هزار و ۶۰۰ دستگاه ماشینآلات سنگین از نوع زنجیری در سطح استان خوزستان فعال هستند که از این تعداد، نزدیک به ۵۰۰ دستگاه در حوزه استحفاظی کلانشهر اهواز مشغول به فعالیت بوده و با پیگیریهای انجامشده، خطر قطع سوخت این بخش به طور کامل مرتفع شد.
کوتی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در سطح استانی ادامه داد: پس از طرح موضوع در اتاق اصناف و انجام هماهنگی با دستگاههای اجرایی مرتبط، موضوع با ورود معاونت اقتصادی استانداری خوزستان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، دستور حذف سوخت ماشینآلات سنگین از نوع زنجیری لغو و کانلمیکن تلقی شد.
وی همچنین به وضعیت سهمیه سوخت استان اشاره و خاطرنشان کرد: سهمیه سوخت بخش عمرانی استان که در ماههای گذشته حدود چهار میلیون لیتر بود، بر اساس برخی ابلاغیههای کشوری به ۲.۵ میلیون لیتر کاهش یافت، اما با پیگیریهای مستمر انجامشده، ۳۰۰ هزار لیتر به این میزان افزوده شد و هماکنون سهمیه تخصیصی استان بر روی عدد دو میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر تثبیت شده است.
رئیس اتحادیه موسسات اتومبیل کرایه اهواز در ادامه به مشکل اختلال در سامانه ثبت درخواست سوخت اشاره کرد و گفت: در مقطعی، این اختلال موجب بروز مشکلاتی برای دارندگان پروانه کسب ماشینآلات سیار شد که این موضوع نیز با پیگیریهای انجامشده، به طور کامل برطرف شده است.
کوتی بیان کرد: در حال حاضر تمامی دارندگان پروانه کسب دستگاههای سیار در سطح استان و کلانشهر اهواز میتوانند بدون هیچگونه محدودیتی نسبت به ثبت درخواست سوخت از طریق سامانه سدف اقدام کنند.
وی با اشاره به گستره فعالیت این صنف بیان کرد: هماکنون نزدیک به سه هزار و ۵۰۰ دستگاه سیار دارای مجوز در استان خوزستان مشغول به فعالیت هستند و تداوم سوخترسانی به ماشینآلات سنگین از نوع زنجیری، نقش مهمی در جلوگیری از توقف فعالیتها، حفظ اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و تداوم اجرای پروژههای عمرانی استان دارد.