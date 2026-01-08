به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه بیشتر اصناف و بازاریان استان منصفانه عمل می‌کنند، گفت: نظارت دقیق و مستمر بر بازار با همکاری تعزیرات حکومتی و دادستان‌های سراسر استان درحال انجام است.

ناصر عتباتی افزود: در روز‌های اخیر تصمیمات کلان حاکمیتی درباره ارز ترجیحی و یارانه‌ها اتخاذ شده که آثار آن بر تولید کالا‌های اساسی و مایحتاج عمومی در آینده نمایان خواهد شد؛ اما کالا‌هایی که پیش از این تصمیمات و با ارز ترجیحی تولید و هم‌اکنون در انبارها، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها موجود است، نباید به بهانه حذف ارز ترجیحی با قیمتی بالاتر از قیمت مصرف‌کننده درج‌شده روی کالا عرضه شود.

عتباتی، با اشاره به دریافت گزارش‌هایی در این زمینه تصریح کرد: به همین منظور در گفت‌و‌گو با مدیرکل تعزیرات حکومتی و دادستان‌های سراسر استان دستور ورود جدی به این موضوع صادر شده است.

وی افزود: نهاد‌های مسئول نظارت و بازرسی مکلف‌اند به‌صورت دقیق روند توزیع و فروش کالا‌ها را رصد کنند تا هیچ کالایی بالاتر از قیمت زمان تولید به دست شهروندان نرسد.

عتباتی، با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان گفت: انبار‌های نگهداری این کالا‌ها با نظارت دادستان‌ها و تعزیرات حکومتی به‌طور مستمر تحت رصد و کنترل قرار دارد و درصورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی انجام می‌شود.

وی اظهارکرد: اگر این‌گونه تخلفات علاوه بر تخلف صنفی، موجب اخلال در بازار و نظام عرضه و توزیع کالا‌های اساسی شود، برخورد‌ها با جدیت و شدت بیشتری دنبال می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: اطمینان داریم بیشتر اصناف و بازاریان با انصاف و عدالت، کالا‌ها را بر اساس قیمت زمان تولیدعرضه می‌کنند و هشدار‌ها متوجه تعداد محدودی است که قصد سوءاستفاده و گران‌فروشی دارند.