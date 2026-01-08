مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت تأکید کرد که نادیده گرفتن منافع بلندمدت توسعه کریدور‌های ریلی، فرصت بزرگی را از ایران در عرصه تجارت بین‌المللی گرفته است؛ کریدوری که در صورت تکمیل، می‌تواند مسیر حمل بار از روسیه تا بنادر جنوبی ایران را به یکی از سریع‌ترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین مسیر‌های منطقه تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید علی امامی مدیرکل دفتر آماد و پشتیبانی سازمان توسعه تجارت با اشاره به جایگاه راهبردی کریدورهای ترانزیتی کشور گفت: متأسفانه نگاه کوتاه‌مدت مبتنی بر هزینه‌ـ‌فایده، باعث شده توسعه خطوط ریلی و کریدورهای بین‌المللی ایران فاقد توجیه اقتصادی تلقی شود. این در حالی است که از منظر امنیت ملی و جایگاه ژئوپلیتیکی، این مسیرها اهمیتی استراتژیک دارند.

وی با بیان اینکه میزان تجارت هند و روسیه بیش از ۶۰ میلیارد دلار است، اظهار داشت: در حال حاضر هیچ سهمی از این تبادلات از مسیر ریلی ایران عبور نمی‌کند، در حالی‌ که انتقال بار از طریق ریل و مسیر خشکی می‌تواند زمان و هزینه حمل بار را به‌طور چشمگیری کاهش دهد؛ ظرفیتی که تاکنون مغفول مانده است.

امامی با اشاره به مسیر کریدور شمال–جنوب تصریح کرد: این کریدور تنها منبع درآمد ترانزیتی نیست، بلکه «ابزار قدرت و نفوذ اقتصادی» برای ایران محسوب می‌شود؛ چراکه با تکمیل آن، کشور می‌تواند به هاب لجستیکی منطقه بدل شود؛ جایی که محموله‌ها تخلیه، ذخیره، فرآوری و سپس با ارزش افزوده صادر شوند.

وی درباره پیشرفت پروژه ریل رشت–آستارا نیز گفت: تاکنون حدود ۷۰ درصد تملک اراضی صورت گرفته و در صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز، این خط ریلی تا دو سال آینده قابل بهره‌برداری خواهد بود.

به گفته امامی، با اتصال این مسیر، امکان حمل مستقیم بار از روسیه تا بندرعباس فراهم می‌شود؛ مسیری که در مقایسه با گزینه‌های دریایی و زمینی فعلی، سریع‌تر، امن‌تر و ارزان‌تر است و می‌تواند در صورت نگاه راهبردی و بلندمدت، ایران را به مرکز ترانزیت ریلی منطقه و جهان تبدیل کند.