داوطلبان انتخابات شوراهای اسلامی شهر از تاریخ 21 تا 27 دیماه به صورت غیر حضوری با مراجعه به نشانی ‌keshvar.moi.ir ثبت‌نام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، سامانه رسمی ثبت‌نام انتخابات کشور با رویکرد دقت امنیت و سهولت طراحی شده است و داوطلبان برای آغاز ثبت‌نام کافی است با رایانه شخصی وارد نشانی مذکور شوند.

داوطلبان باید برای تکمیل فرایند ثبت‌نام، همه مدارک لازم را در قالب تصویر pdf با حجم حداکثر یک مگابایت آماده کنند و در زمان ثبت‌نام همراه داشته باشند.

این مدارک شامل؛ آخرین مدرک تحصیلی معتبر، گواهی رسمی پذیرش استعفا برای مشاغل مشمول و گواهی نظام‌وظیفه برای آقایان زیر ۵۰ سال است.

همچنین شماره تلفن همراه باید به نام داوطلب باشد چرا که رمز یکبار مصرف ورود و تأیید نهایی ثبت‌نام فقط به شماره متقاضی ارسال خواهد شد و مراحل آتی پیگیری داوطلب از طریق شناسه‌هایی که برای این شماره ارسال می‌شود صورت می‌گیرد.

لازم است پیش از ثبت نهایی، تمام اطلاعات وارد شده از جمله مشخصات ثبت احوال و موارد درج شده در فرم‌ها با دقت بررسی شود؛ صحت این اطلاعات برای ادامه مراحل قانونی ضروری است.

در صورت مغایرت در اطلاعات ثبت احوال، داوطلبان می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات رسمی ثبت احوال اطلاعات خود را اصلاح کنند تا امکان ثبت صحیح فرم‌ها فراهم شود.

قابل ذکر است که ثبت‌نام تنها از طریق رایانه‌های شخصی امکان‌پذیر است و ورود و ثبت‌نام با تلفن همراه پشتیبانی نمی‌شود.

