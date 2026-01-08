پخش زنده
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر: آییننامه شناسایی و حمایت از نخبگان جوان فرهنگ و هنر نخستینبار در کشور نهایی واجرا میشود.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ، سید مجید پوراحمدی در دیدار با هنرمندان جنوب کرمان گفت: با همکاری بنیاد ملی نخبگان، آییننامهای برای شناسایی نخبگان جوان فرهنگ و هنر تدوین شده که بهزودی امضا میشود و این طرح تاکنون در هیچ استانی اجرایی نشده است.
وی افزود: در این طرح، هنرمندان جوانی که استعدادهای ویژه یا افتخارات ملی دارند، شناسایی میشوند تا ضمن حمایت، زمینه رشد، شکوفایی و تداوم فعالیت حرفهای آنها در استانها فراهم و این ظرفیتها در همان مناطق تقویت شود.
بگفته پوراحمدی صندوق اعتباری هنر چهار برنامه اصلی برای استانها تعریف کرده و یکی از این برنامهها طرح نخبگان است و سایر برنامهها نیز با هدف گسترش عدالت فرهنگی و افزایش دسترسی هنرمندان مناطق مختلف کشور به خدمات حمایتی اجرا میشود.
وی تصریح کرد: نگاه ما این است که ظرفیتهای فرهنگی و هنری استانها دیده شود و تمرکز صرف بر تهران نباشد، چراکه بسیاری از مناطق کشور از نظر تمدنی، تاریخی و فرهنگی بسیار غنی هستند، اما به دلیل محدودیت امکانات، کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به برنامه «فراتهران» گفت: در جریان این برنامه به شهرستانهای جنوب کرمان سفر شد و با حدود ۳۰ نفر از هنرمندان در منازلشان دیدار، گفتوگو و از آنها عیادت انجام گرفت که این دیدارها برای مجموعه صندوق نیز آموزنده و ارزشمند بود.
پوراحمدی افزود: این هنرمندان نمونهای از جامعه فرهیخته فرهنگی و هنری کشور هستند و با وجود محدودیتها، آثار و فعالیتهای قابل توجهی دارند که موجب افتخار است.
پوراحمدی با اشاره به طرح «هفت ببر هنر» بیان کرد: این طرح تاکنون ۱۶ بار در استانهای مختلف اجرا شده و در قالب آن، از پیشکسوتان، نامداران و فرهیختگان عرصه فرهنگ و هنر هر منطقه با حضور مسئولان استانی و چهرههای برجسته هنری کشور تجلیل میشود.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت: این برنامهها با هدف پاسداشت فعالیتهای هنرمندان و ایجاد ارتباط نزدیکتر میان هنرمندان استانها و چهرههای ملی اجرا میشود.
پوراحمدی با اشاره به وضع اعضای صندوق اعتباری هنرگفت: در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار نفر در رشتههای مختلف فرهنگی و هنری عضو صندوق هستند و در جنوب کرمان نیز درمجموع حدود ۳۶۰ نفر عضویت دارند که نزدیک به ۱۰۰ نفر از آنان زیر پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتهاند.
وی افزود: در سطح کشور حدود ۶۵ هزار نفر زیر پوشش بیمه تکمیلی هستند و در حوزه مستمری نیز حدود سه هزار نفر مستمریبگیر داریم، در حالی که در جنوب کرمان این تعداد حدود ۱۲ نفر است که نشاندهنده وجود فاصله در میزان بهرهمندی از خدمات حمایتی است.
پوراحمدی تاکید کرد: در حال بررسی و کالبدشکافی این فاصله هستیم تا مشخص شود آیا ضعف برنامهریزی، کمبود اطلاعرسانی یا آشنایی کمتر هنرمندان با بیش از ۴۰ خدمت صندوق موجب این وضع شده است.
بگفته : با همکاری مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیران استانی، تلاش میکنیم تا سال آینده جهشی در ارائه خدمات حمایتی ایجاد شود و توجه ویژهای به مناطق کمتر برخوردار داشته باشیم.
مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت: با وجود کمبود شدید امکانات در برخی مناطق، هنرمندان بزرگی در عرصه فرهنگ و هنر پرورش یافتهاند و صندوق اعتباری هنر خود را موظف میداند با توسعه حمایتها، زمینه خدمترسانی مؤثرتر به هنرمندان سراسر کشور را فراهم کند.