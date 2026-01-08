پخش زنده
محدودیتهای ترافیکی پایان هفته در جادههای شمال کشور تا روز شنبه ۲۰ دی اعمال میشود و شامل موتور سیکلتها، وسایل نقلیه سبک و سنگین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محدودیتهای ترافیکی پایان هفته در جادههای شمالی کشور و مازندران تا روز شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.
اجرای این محدودیتها منوط به حجم تردد در محورها و صلاحدید ماموران پلیس است و ممکن است بر اساس شرایط، زمانبندی آن تغییر کند.
محدودیتهای موتور سیکلت:
تردد موتور سیکلت در محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران – سمنان – مشهد تا ساعت ۸ صبح شنبه ۲۰ دی ممنوع است. موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام ماموریتهای ضروری مجاز به تردد هستند.
محدودیت وسایل نقلیه سبک:
محدودیت وسایل نقلیه سنگین:
پلیس راه از رانندگان خواسته با رعایت محدودیتها و استفاده از مسیرهای جایگزین، سفر ایمن در جادههای شمال را فراهم کنند.