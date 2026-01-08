محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته در جاده‌های شمال کشور تا روز شنبه ۲۰ دی اعمال می‌شود و شامل موتور سیکلت‌ها، وسایل نقلیه سبک و سنگین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته در جاده‌های شمالی کشور و مازندران تا روز شنبه ۲۰ دی ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت.

اجرای این محدودیت‌ها منوط به حجم تردد در محورها و صلاحدید ماموران پلیس است و ممکن است بر اساس شرایط، زمان‌بندی آن تغییر کند.

محدودیت‌های موتور سیکلت:

تردد موتور سیکلت در محورهای کرج – چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران – سمنان – مشهد تا ساعت ۸ صبح شنبه ۲۰ دی ممنوع است. موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری مجاز به تردد هستند.

محدودیت وسایل نقلیه سبک:

محور چالوس: محدودیت یکطرفه مقطعی در روزهای پنجشنبه و شنبه در صورت افزایش حجم ترافیک، و محدودیت قطعی روز جمعه ۱۹ دی از ساعت ۱۲ از ابتدای آزادراه تهران – شمال به مقصد چالوس، انسداد پل زنگوله از ساعت ۱۳ و یکطرفه شدن مسیر مرزن‌آباد به تهران از ساعت ۱۵ تا پایان شب.

محور هراز: در صورت افزایش حجم ترافیک، روزهای پنجشنبه و جمعه محدودیت یکطرفه مقطعی از پلور تا پلیس راه لاریجان اجرا می‌شود.

محور فشم: جمعه ۱۹ دی از ساعت ۱۷ تا ۲۰ محدودیت یکطرفه از انتهای پل حاجی‌آباد به سمت خروجی فشم اعمال خواهد شد.

محدودیت وسایل نقلیه سنگین:

محور چالوس: تردد کامیون‌ها، تریلرها و کامیونت‌ها کماکان ممنوع است.

محور هراز: تردد کلیه تریلرها ممنوع و کامیون‌ها و کامیونت‌ها به جز حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ پنجشنبه و جمعه محدودیت دارند.

پلیس راه از رانندگان خواسته با رعایت محدودیت‌ها و استفاده از مسیرهای جایگزین، سفر ایمن در جاده‌های شمال را فراهم کنند.