به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج رقابت‌ها به این شرح اعلام شد:

* مرحله هفدهم - ماده مارپیچ کوچک:

۱- کلمان نوئل از فرانسه ۱:۴۳:۰۵ دقیقه

۲- ادوارد هالبرگ از فنلاند ۰:۱۲ ثانیه اختلاف

۳- پاکو راسا از فرانسه ۰:۳۷ ثانیه اختلاف

- در رده بندی کلی ماده مارپیچ کوچک پس از پنجمین مرحله از ۱۱ مرحله فصل، تیمون هوگان از نروژ با ۲۸۵ امتیاز پیشتاز است و کلمان نوئل از فرانسه با ۲۸۲ امتیاز دوم و پاکو راسا از فرانسه ۲۴۰ امتیاز سوم هستند.

- وضعیت سایر مواد به این شرح است:

- در رده بندی کلی ماده مارپیچ سرعت یا سوپرجی پس از چهارمین مرحله از ۹ مرحله فصل، مارکو اودرمت از سوئیس با ۲۷۵ امتیاز صدرنشین شد و وینسنت کرخمایر از اتریش با ۲۰۹ امتیاز دوم و رافائل هازر از اتریش با ۱۴۶ امتیاز در رده سوم هستند.

- در رده بندی ماده داونهیل یا سرعت پس از سومین مرحله از ۹ مرحله فصل مارکو اودرمت از سوئیس با ۲۸۰، فرانیو فون آلمن از سوئیس با ۲۳۰ و دومینیک پاریس از ایتالیا با ۱۴۰ امتیاز اول تا سوم هستند.

- در رده بندی کلی ماده مارپیچ بزرگ پس از پنجمین مرحله از ۹ مرحله فصل، اشتفان بِرِن اشتینر از اتریش با ۳۰۵ امتیاز پیشتاز شد و مارکو اودرمت از سوئیس با ۳۰۰ امتیاز دوم و مارکو شوآرتس از اتریش با ۲۸۵ امتیاز سوم هستند.

- در رده بندی کلی جام جهانی اسکی آلپاین پس از هفدهمین مرحله از ۳۷ مرحله فصل، مارکو اودرمت از سوئیس با ۸۵۵ امتیاز پیشتاز است و مارکو شوآرتس از اتریش با ۴۵۱ امتیاز دوم و لوکاس پینیرو از برزیل با ۴۰۸ امتیاز سوم هستند.