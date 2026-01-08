دادستان مرکز خوزستان به همراه جمعی از مسئولان قضایی، ضمن بازدید از زندان سپیدار اهواز با ۱۱۰ مددجو دیدار، که در نتیجه این اقدام و بهره‌مندی از ارفاقات قانونی، ۶۰ مددجو از زندان‌های سراسر استان آزاد شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان به همراه نوروزی و حیدرخواه معاونان دادستان مرکز استان، حجت‌الاسلام کوتی ناظر بر زندان‌ها، هاشم‌نیا مدیرکل زندان‌های خوزستان و تعدادی از بازپرس‌های دادسرای عمومی و انقلاب اهواز، با حضور در زندان سپیدار اهواز از بخش‌های مختلف این زندان بازدید و به‌صورت چهره‌به‌چهره با ۱۱۰ نفر از مددجویان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این بازدید، دادستان مرکز استان خوزستان و هیئت همراه ضمن استماع مستقیم مسائل، درخواست‌ها و مشکلات مددجویان، دستورات لازم و مقتضی را در چارچوب قوانین و مقررات صادر کردند. بررسی پرونده‌ها، ارزیابی شرایط قانونی مددجویان برای برخورداری از ارفاقات قضایی و تسریع در رسیدگی به مطالبات قانونی آنان از جمله محور‌های این دیدار بود.

امیر خلفیان اظهار داشت: به مناسبت پویش علوی و در راستای نگاه انسانی و اصلاح‌محور قوه قضاییه، به همراه قضات دادسرای مرکز استان در زندان سپیدار اهواز حضور پیدا کردیم و با ۱۱۰ نفر از مددجویان این زندان ملاقات چهره‌به‌چهره داشتیم. درخواست‌های این عزیزان دریافت، بررسی و با آنان مصاحبه‌های لازم انجام شد.

وی ادامه داد: با توجه به ارفاقات قانونی، به‌ویژه در خصوص ماده ۲۰۰ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و از باب پایان حبس، طی روز‌های دیروز و امروز تعداد ۶۰ نفر از مددجویان از زندان‌های سراسر استان آزاد شدند که این اقدام گامی موثر در مسیر حمایت از حقوق قانونی زندانیان واجد شرایط است.

دادستان مرکز استان خوزستان با تأکید بر استمرار این رویکرد تصریح کرد: قطعاً این اقدامات در راستای اجرای منویات ریاست قوه قضاییه در خصوص کاهش جمعیت کیفری انجام می‌شود؛ موضوعی که به‌عنوان یکی از اهداف و برنامه‌های عملیاتی دادستانی کل کشور به تمامی دادسرا‌های سراسر کشور ابلاغ شده و از برنامه‌های محوری و مورد تأکید دستگاه قضایی به شمار می‌رود.

وی افزود: برنامه ملاقات‌های حضوری با مددجویان، بررسی پرونده‌ها و بهره‌مندی حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای آزادی یا تخفیف مجازات زندانیان واجد شرایط، در طول سال و تا پایان سال با جدیت و به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.