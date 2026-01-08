به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان امروزو درسومین همایش نماز استان از ۲۵ اثر برگزیده حوزه نماز در سپاه قدس گیلان تجلیل شد.

حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری ازاستادان حوزه و دانشگاه دراین مراسم با اشاره به جایگاه نماز دردین مبین اسلام گفت: تمسک به نماز موجب رستگاری وعاقبت به خیری خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین ماندگاری با بیان اینکه نماز صرفاً یک عبادت فردی نیست بلکه ستون تربیت جامعه است، گفت: نماز یک مکتب تربیتی است که انسان، خانواده و حکومت اسلامی را می‌سازد.

وی با تأکید بر جایگاه راهبردی نماز در تربیت جامعه اسلامی، گفت: خداوند از ما انجام تکلیف را می‌خواهد و تکمیل اموررا خود بر عهده می‌گیرد.

این استاد حوزه با تأکید بر اینکه نماز مکتب تربیت انسان است، گفت: اگر نماز درست اقامه شود، تمام زندگی انسان رنگ بندگی می‌گیرد.

وی گفت: نماز نماد بندگی و زکات نماد خدمت است و اگر مسجد، خانواده و حکومت اسلامی خادم پرور باشند، جامعه اسلامی به رزمندگی و مقاومت می‌رسد.

ماندگاری افزود: ملت ایران در دفاع مقدس، جنگ ۱۲ روزه، دوران کرونا و عرصه‌های مختلف نشان داده که اهل خدمت و ایثاراست و این روحیه، ثمره تربیت دینی و ولایی است.

وی با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی گفت: دشمن ممکن است فرماندهان یا امکانات ما را هدف قرار دهد، اما این نظام به برکت ولایت و فرهنگ شهادت، همواره جایگزین دارد وهمین مسئله، دشمن را ناتوان کرده است.

ماندگاری با اشاره به مسائل اجتماعی روز‌های اخیرگفت: اعتراض دلسوزانه حق مردم است و باید به گوش مسئولان برسد، اما اعتراض با اغتشاش، تخریب و آتش‌زدن اموال عمومی تفاوت دارد.

حجت‌الاسلام احسان الله محمدی به‌عنوان مسئول جدید دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه قدس گیلان هم گفت: بیش از ۲۴۰ اثر در حوزه نماز در ۵ بخش به دبیر خانه این جشنواره ارسال شد که ۲۵ اثر برگزیده واز صاحبانشان تجلیل شد.