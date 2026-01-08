پخش زنده
امروز: -
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، در جریان سفر به مکه مکرمه و بازدید از منطقه منا، با اشاره به روند مناسب آمادهسازی مقدمات حج آینده، از برنامهریزی برای ارتقای و بهبود شرایط اسکان زائران در حج تمتع ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید عبدالفتاح نواب افزود: در طراحی جدید، دیوارههای بیرونی با رعایت تمامی اصول ایمنی در نظر گرفته شده تا شرایط هوایی مناسبتری برای زائران فراهم شود، بهویژه در گرمای بالای سالهای اخیر.
او تأکید کرد فراهمسازی امکانات رفاهی مناسب موجب آرامش خاطر زائران خواهد شد تا بتوانند با آسودگی بیشتر به انجام اعمال حج و عبادات خود بپردازند.