نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت:

بهبود شرایط اسکان زائران مشاعر در دستور کار حج تمتع ۱۴۰۵ است

نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، در جریان سفر به مکه مکرمه و بازدید از منطقه منا، با اشاره به روند مناسب آماده‌سازی مقدمات حج آینده، از برنامه‌ریزی برای ارتقای و بهبود شرایط اسکان زائران در حج تمتع ۱۴۰۵ خبر داد.