بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی برای دریافت خدمات غیرحضوری سریعتر و کارآمدتر، لازم است شماره حساب بانکی فعال و معتبر و نیز شماره تلفن همراه خود را در سامانه خدمات الکترونیکی این سازمان ثبت یا بهروزرسانی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ این اقدام با هدف تسهیل ارائه خدمات غیرحضوری و الکترونیکی به جامعه هدف انجام میشود.
دسترسی به اطلاعات کامل و بهروز افراد تحت پوشش، امکان پرداخت کمکها و مزایای قانونی را بدون نیاز به مراجعه حضوری و اطلاعرسانی لازم به بیمهشدگان فراهم میکند.
ثبت و بهروزرسانی شماره حساب بانکی بیمهشدگان در راستای ارائه خدمات و حمایتهای کوتاهمدت سازمان تأمین اجتماعی نظیر؛ کمکهزینههای مربوط به پروتز و اروتز (عینک، ویلچر، عصا و ...)، بیمه بیکاری، هدیه ازدواج و .. صورت خواهد گرفت.
ثبت، بررسی و بهروزرسانی شماره تلفن همراه بیمهشدگان در این سامانه در راستای اطلاعرسانی به بیمه شدگان در موضوعاتی نظیر پیامک ماهانه برای اطلاع از روزهای کارکرد در هرماه، دستمزد مبنای کسر حقبیمه و عنوان شغلی و خدمات درمانی مانند نسخه الکترونیک کاربرد دارد و از طریق منوی «تأمین اجتماعی من/ تغییر شماره موبایل» قابل انجام است؛ بنابراین لازم است بیمهشدگان نسبت به اعلام شماره حساب بانکی فعال و معتبر خود یا بررسی و بهروزرسانی آن از طریق منوی «بیمهشدگان / خدمات نامنویسی / اعلام شماره حساب بانکی» در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir اقدام کنند.