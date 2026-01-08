به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ راهپیمایی خودجوش مردم ولایتمدار و بصیر آبادان و خرمشهر لبیک به رهبر معظم انقلاب، حمایت از امنیت ملی و محکومیت اغتشاشات اخیر، روز جمعه ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۴ پس از اقامه نماز جمعه برگزار می‌شود.

از آحاد مردم مؤمن و انقلابی شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دعوت می‌شود با حضور گسترده در این راهپیمایی، بار دیگر وحدت و همبستگی اجتماعی را به نمایش گذاشته و با تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب، اغتشاشات و ناامنی‌های اخیر را محکوم کنند.