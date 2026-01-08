به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر امور آبفای شهرستان زیرکوه گفت: باتوجه به جمعیت بیش از دو هزار و ۵۰۰ نفری این روستا و وجود تنش‌های آبی در فصل تابستان در این روستا، عملیات اجرایی این طرح آغاز شده است.

خداپرست افزود: عملیات اجرایی این پروژه شامل احداث مخزن ذخیره آب به حجم ۳۰۰ مترمکعب، ایستگاه پمپاژ، اطاقک تاسیسات، حصارکشی و اصلاح شبکه توزیع به طول سه هزار متر ایت.

به گفته وی این پروژه با اعتبار بیش از ۷۵ میلیارد ریال در دستور کار آبفای شهرستان زیرکوه قرار گرفت که با وارد مدار شدن این تاسیسات علاوه بر تاثیر قابل ملاحظه در تامین و پایداری آب و زون بندی مجدد شبکه توزیع، از درصد بالایی از هدررفت آب جلوگیری می‌شود.

مدیر امور آبفای شهرستان زیرکوه همچنین از برنامه ریزی و پیگیری انجام عملیات اجرایی حفاری و تجهیز چاه رزرو، برای استفاده در مواقع بحران و فصل تابستان خبر داد.