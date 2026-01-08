به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ حسین زند گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۱۶ هزار تُن انواع کود‌های شیمیایی یارانه‌ای معادل ۹۴ درصد برنامه ابلاغی سال جاری (که حدود ۱۷ هزار تُن است) برای استان قم تأمین و تدارک شد.

وی افزود: از این مقدار ۱۵ هزار تُن انواع کود‌های یارانه‌ای برای مصرف محصولات کشاورزی مشمول الگوی کشت استان که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی دارند، توزیع شده‌است.