پخش زنده
امروز: -
مدیر شرکت خدمات کشاورزی قم: از ابتدای امسال تاکنون ۱۶ هزار تُن انواع کودهای شیمیایی یارانهای برای رفع نیاز کشاورزان در این استان تامین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ حسین زند گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۱۶ هزار تُن انواع کودهای شیمیایی یارانهای معادل ۹۴ درصد برنامه ابلاغی سال جاری (که حدود ۱۷ هزار تُن است) برای استان قم تأمین و تدارک شد.
وی افزود: از این مقدار ۱۵ هزار تُن انواع کودهای یارانهای برای مصرف محصولات کشاورزی مشمول الگوی کشت استان که نقش مهمی در تامین امنیت غذایی دارند، توزیع شدهاست.