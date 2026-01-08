به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سازمان هواشناسی دریایی استان هشدار سطح زرد شماره ۲۹ را برای مناطق ساحلی و دور از ساحل مازندران صادر کرد.

براساس این هشدار، جریانات شمالی و عبور موج از تراز میانی جو موجب وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریا از اوایل شنبه ۲۰ دی تا ظهر یکشنبه ۲۱ دی خواهد شد.

بیشینه سرعت باد نزدیک ساحل تا ۱۲ متر بر ثانیه (۴۳ کیلومتر بر ساعت) و دور از ساحل تا ۱۴ متر بر ثانیه (۵۰ کیلومتر بر ساعت) پیش‌بینی شده است. ارتفاع موج نیز در نزدیکی ساحل تا ۱.۸ متر و در دور از ساحل تا ۲.۲ متر خواهد رسید.

اثر مخاطره شامل غرق شدن قایق‌ها و شناورهای گردشگری، احتمال غرق شدن شناورهای صیادی، اختلال در تردد و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی و همچنین مشکلات تردد شناورهای بزرگ است.

سازمان هواشناسی توصیه کرده است قایقرانی، فعالیت‌های گردشگری و صیادی دریایی ممنوع شود و مراقبت‌های لازم برای تردد شناورهای بزرگ انجام گیرد.