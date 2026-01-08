



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس،فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری سارق تلفن همراه و کشف ۱۶ فقره سرقت در عملیات ماموران "پایگاه تجسس" خبر داد.

سرهنگ "اسماعیل زراعتیان" اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت تلفن همراه در محدوده ارگ کریمخان‌زند شیراز، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران کلانتری "پایگاه تجسس" با انجام اقدامات پلیسی یک نفر سارق را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه وی را در حالی که قصد سرقت یک دستگاه موبایل از یک شهروند داشت را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شیراز گفت: متهم در بازجویی اولیه به ۱۶ فقره سرقت گوشی تلفن همراه با شگرد کش روزنی اعتراف و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

این مقام انتظامی از شهروندان درخواست کرد توصیه‌های پلیس را در جهت پیشگیری از وقوع سرقت جدی گرفته و هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.