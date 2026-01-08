وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به خوزستان گفت: هنرمندان ایرانی همواره در کنار ملت و سرزمین ایران بوده‌اند و در برابر دشمن خارجی، یکپارچه و منسجم خواهند بود.

تاکید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بر انسجام و وحدت هنرمندان در برابر دشمنان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدعباس صالحی روز _پنجشنبه هجدهم دی‌_ در بدو ورود به اهواز اظهار کرد: امروز فرصتی فراهم شد تا در شهر‌های شوش و دزفول حضور پیدا کنم که این سفر به مناسبت برخی برنامه‌های موجود در این مناطق انجام شده است.

وی افزود: برنامه تفصیلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای استان خوزستان در قالب سفری نزدیک و با جزئیات بیشتر انجام خواهد شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تصریح کرد: این مقطع حساس نشان داد که هنرمندان همواره پای کار ایران بوده‌اند و در شرایط مختلف، همراه ملت و کشور خود ایستاده‌اند.

صالحی خاطرنشان کرد: طبیعی است که در چنین شرایطی مشکلاتی وجود داشته باشد، اما دولت جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند با سرعت، این مسائل را برطرف کرده و شرایط اطمینان‌آورتر در فضای اقتصادی کشور ایجاد کند.

وی تأکید کرد: ملت ایران، به‌ویژه جامعه هنری، در برابر دشمن خارجی یکپارچه و منسجم بوده و خواهند بود.