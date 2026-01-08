به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ دختر پرافتخار بدمینتون که سال ۱۴۰۲ اولین ملی پوش تاریخ بدمینتون بانوان استان قم لقب گرفت و در مسابقات بین المللی فجر به میزبانی یزد به میدان رفت، برای حضور در سی و چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی فجر به تیم ملی دعوت شد.

جام بین المللی فجر ۲۰۲۶ روز‌های ۱۴ تا ۱۹ بهمن در ارومیه برگزار می‌شود و نرگس افشاری در حالی به این رقابت‌ها می‌رود که دی‌ماه سال گذشته و در جریان رقابت برترین‌ها در یک قدمی مدال مصدوم شد.