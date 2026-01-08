پخش زنده
با ورود سامانه بارشی فردا جمعه هوای آذربایجانغربی برفی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجانغربی با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید از بعد از ظهر فردا جمعه به استان گفت:
بر اساس بررسی آخرین نقشههای پیش یابی و با توجه به فعالیت سامانه بارشی زودگذر در منطقه از بعد از ظهر فردا جمعه بارش متناوب برف و باران و وزش باد پیش بینی میشود.
مهدی صابری افزود: وزش باد گاهی شدید، بارش برف و باران تمام مناطق استان به ویژه نیمه جنوبی را در بر میگیرد.
صابری، با بیان اینکه این سامانه بارشی زودگذر روز شنبه بیستم دی ماه از منطقه خارج میشود، اظهارکرد: احتمال لغزندگی، آبگرفتگی معابرشهری، کولاک برف، وقوع بهمن، یخبندان، کاهش دید و اختلال در ترددهای جادهای پیش بینی میشود.