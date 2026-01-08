به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌غربی با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید از بعد از ظهر فردا جمعه به استان گفت:

بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با توجه به فعالیت سامانه بارشی زودگذر در منطقه از بعد از ظهر فردا جمعه بارش متناوب برف و باران و وزش باد پیش بینی می‌شود.

مهدی صابری افزود: وزش باد گاهی شدید، بارش برف و باران تمام مناطق استان به ویژه نیمه جنوبی را در بر می‌گیرد.

صابری، با بیان اینکه این سامانه بارشی زودگذر روز شنبه بیستم دی ماه از منطقه خارج می‌شود، اظهارکرد: احتمال لغزندگی، آبگرفتگی معابرشهری، کولاک برف، وقوع بهمن، یخبندان، کاهش دید و اختلال در تردد‌های جاده‌ای پیش بینی می‌شود.