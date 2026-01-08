به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، از این مرحله مسابقات در قالب هفتاد و چهارمین دوره رقابت های ۴ مرحله‌ای فورهیلز پیگیری شد.

نتایج این مرحله که با پرش از سکوی ۱۴۲ متر (لارژهیل) و مجموع دو پرش برگزار شد، به این شرح اعلام شد:

۱- دانیل شوفنیگ از اتریش ۳۰۳.۹ امتیاز (۱۳۷ متر + ۱۴۰.۵ متر)

۲- دومن پرویس از اسلوونی ۲۹۹.۸ امتیاز (۱۳۸ متر + ۱۳۸.۵ متر)

۳- ریویو کوبایاشی از ژاپن ۲۹۹.۶ امتیاز (۱۳۷ متر + ۱۳۸ متر)

- در رده بندی کلی پایانی رقابت‌های فورهیلز پس از ۴ مرحله، دومِن پِرویس از اسلوونی با ۱۱۹۵.۶ امتیاز اولین بار قهرمان شد و یان هورل از اتریش با ۱۱۵۳.۳ امتیاز دوم و اشتفان امباخر از اتریش با ۱۱۵۰.۶ امتیاز سوم هستند.

- در رده بندی جام جهانی اسکی پرش پس از پانزدهمین مرحله از ۲۹ مرحله فصل، دومِن پِرویس از اسلوونی با ۱۲۱۰ امتیاز پیشتاز است و ریویو کوبایاشی از ژاپن با ۸۲۲ امتیاز دوم و رن نیکایدو از ژاپن با ۶۶۱ امتیاز سوم هستند.