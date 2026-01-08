پخش زنده
مرحله پانزدهم فصل ۲۶ - ۲۰۲۵ جام جهانی اسکی پرش در بیشوفشوفن اتریش برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، از این مرحله مسابقات در قالب هفتاد و چهارمین دوره رقابت های ۴ مرحلهای فورهیلز پیگیری شد.
نتایج این مرحله که با پرش از سکوی ۱۴۲ متر (لارژهیل) و مجموع دو پرش برگزار شد، به این شرح اعلام شد:
۱- دانیل شوفنیگ از اتریش ۳۰۳.۹ امتیاز (۱۳۷ متر + ۱۴۰.۵ متر)
۲- دومن پرویس از اسلوونی ۲۹۹.۸ امتیاز (۱۳۸ متر + ۱۳۸.۵ متر)
۳- ریویو کوبایاشی از ژاپن ۲۹۹.۶ امتیاز (۱۳۷ متر + ۱۳۸ متر)
- در رده بندی کلی پایانی رقابتهای فورهیلز پس از ۴ مرحله، دومِن پِرویس از اسلوونی با ۱۱۹۵.۶ امتیاز اولین بار قهرمان شد و یان هورل از اتریش با ۱۱۵۳.۳ امتیاز دوم و اشتفان امباخر از اتریش با ۱۱۵۰.۶ امتیاز سوم هستند.
- در رده بندی جام جهانی اسکی پرش پس از پانزدهمین مرحله از ۲۹ مرحله فصل، دومِن پِرویس از اسلوونی با ۱۲۱۰ امتیاز پیشتاز است و ریویو کوبایاشی از ژاپن با ۸۲۲ امتیاز دوم و رن نیکایدو از ژاپن با ۶۶۱ امتیاز سوم هستند.