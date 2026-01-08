به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در دیدار با مدیرکل امور عشایری جنوب استان کرمان افزود: این کارگروه تخصصی با حضور سپاه ثارالله، اداره کل امور عشایری جنوب استان، استانداری، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی و شرکت آب منطقه‌ای، دستگاه‌های نظارتی و سایر ادارات ذیربط تشکیل خواهد شد تا ضمن تعیین تکلیف اراضی واگذار شده به عشایر، مواردی که تصرفات غیرقانونی و بیش از اراضی واگذار شده بوده را نیز مشخص کرده و به دولت بازگرداند.

وی تاکید کرد: طرح‌های ماندگار سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در حوزه عشایری اجرا شده که باید ساماندهی و حفظ شوند.

مدیرکل امور عشایری جنوب استان کرمان نیز با اشاره به نقش مهم جامعه عشایری در امنیت غذایی و اجتماعی کشور گفت: عشایر ۱.۲ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و همواره پای کار نظام و انقلاب بوده‌اند.

ناصر احمد یوسفی با بیان اینکه امام خمینی (ره) عشایر را ذخایر انقلاب و رهبر معظم انقلاب آنان را باوفاترین قشر معرفی کرده‌اند، افزود: عشایر جنوب استان کرمان در دوران دفاع مقدس ۵۵۰ شهید تقدیم کرده‌اند که شاخص‌ترین شهید عشایری نیز سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بوده است.

بگفته وی: جنوب استان کرمان دارای ۱۷ هزار خانوار عشایری، یک میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار مرتع و ۶ هزار دانش‌آموز عشایری است که در برخی مناطق یک کلاس تنها یک معلم و یک دانش‌آموز دارد.

مدیرکل امور عشایری جنوب استان کرمان افزود: تاکنون بیش از سه هزار و ۷۰۰ کیلومتر راه عشایری ساخته شده و حدود ۹۰ کیلومتر راه و خدمات زیربنایی نیز در دست اجراست.

احمدیوسفی خاطرنشان کرد: حاج قاسم سلیمانی در میان عشایر جایگاه ویژه‌ای دارد و حتی پیرزن‌هایی که هیچ مسئولی را ندیده‌اند وقتی از آنان پرسیده می‌شود کدام مسئول را دوست دارند، نام حاج قاسم را بر زبان می‌آورند.

مدیرکل امور عشایری جنوب استان کرمان با اشاره به خدمات ارائه شده به عشایر از جمله آرد یارانه‌ای، آب و برق گفت: مشکلات طرح‌های اسکان، مرتعداری و طرح‌های معیشتی و امنیتی در حوزه عشایری وجود داردکه باید با پیگیری‌های قضائی برطرف شود.