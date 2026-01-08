در سفر مدیر حوزه های علمیه کشور به سمنان ، روند آموزش داوطلبان ، اعزام طلاب به مدارس امین، ساماندهی موقوفات حوزه‌های علمیه، تجهیز و بازسازی حوزه های علمیه بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ آیت الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه کشور د ر نشستی که در حوزه علمیه خواهران استان سمنان برگزار شد تاکید کرد : فت: بانوان طلبه نقش اثرگذاری در جامعه دارند که باید از این ظرفیت استفاده شود.

مدیر حوزه‌های علمیه کشور همچنین در دیدار با طلاب و اساتید و مبلغان حوزه علمیه ، نماینده ولی فقیه در استان سمنان را به عنوان رییس شورای سیاستگذاری حوزه علمیه این استان منصوب و احکام اعضای این شورا را اعطا کرد.

آیت الله اعرافی در این مراسم با بیان اینکه حوزه علمیه مفسر حقایق و معارف است ، از طلاب خواست روح آرمانی و جهادی را در نسل جدید بیش از پیش نقویت کنند.

معاون تبلیغ و فرهنگی حوزه علمیه کشور هم که در این سفر آیت الله اعرافی را همراهی می کرد از اجرای طرح امین در مدارس کشور خبر داد و گفت: ۸۰ درصد طرح امین در مدارس کشور با مشارکت بانوان طلبه در مدارس دخترانه اجرا شده است .

حجت الاسلام والمسلمین حسین رفیعی افزود: همکاری میان حوزه علمیه و آموزش و پرورش در طرح‌های فرهنگی و تربیتی باید بیش از پیش تقویت شود.

حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان هم با اشاره به اثر بخشی گسترش همکاری‌ها میان حوزه علمیه و مدارس در مسیر تربت نسل جوان گفت: مبلغان در زمینه کیفیت بخشی به فعالیت‌های تربیتی در مدارس نقش بسزایی دارند.

حجت الاسلام علی اصغر ابراهیمی فر مدیر حوزه علمیه استان هم گفت: در حال حاضر در حوزه علمیه برادران استان ۸۰۰ طلبه مشغول تحصیل علوم دینی هستند

وی گفت: در حال حاضر در مدارس علمیه سمنان و دامغان درس خارج هم تدریس میشود.

در این مراسم از تعدادی از برگزیدگان مسابقات علمی هم قدردانی شد و تعدادی از طلاب معمم شدند.