به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در نشست مشترک «دانش‌افزایی سواد آبی با رویکرد چالش‌های ایران و جهان در حوزه آب» و آیین معرفی نخستین دانشگاه دوستدار آب کشور، با اشاره به اقدامات پیشگامانه دانشگاه در مدیریت مصرف آب گفت: مدیریت منابع آب در این دانشگاه از سال‌ها پیش آغاز شده و حتی پیش از صدور دستورالعمل‌های وزارت علوم، سامانه‌های آبیاری نوین در فضای سبز دانشگاه اجرا و گونه‌های کم‌آب‌بر جایگزین شده است که این اقدامات می‌تواند الگویی برای سایر دانشگاه‌های کشور باشد.

وی با تأکید بر نهادینه شدن فرهنگ صرفه‌جویی در دانشگاه افزود: حفاظت از منابع آب تنها به زیرساخت‌ها محدود نشده، بلکه به‌عنوان بخشی از هویت دانشگاه در میان استادان، کارکنان و دانشجویان جریان یافته و حتی در مراسم علمی و پژوهشی نیز پیام‌های مرتبط با مدیریت مصرف آب مورد توجه قرار می‌گیرد.

نصیری‌قیداری رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با اشاره به راه‌اندازی مرکز نوآوری آب و محیط زیست گفت: این مرکز با هدف آموزش تخصصی دستگاه‌های اجرایی استان، تربیت نیروی انسانی کارآمد، ارائه راهکار‌های نوین برای مدیریت منابع آب و مقابله با تغییر اقلیم فعالیت می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در حکمرانی علمی و زیست‌محیطی استان ایفا کند.

در ادامه این نشست، مهدی بختی مدیرکل روابط عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره به بحران کم‌آبی در کشور و شرایط اقلیمی ایران گفت: مردمی‌سازی مدیریت آب، کلید موفقیت در نجات منابع آبی کشور است و تا زمانی که مردم در کنار سیاست‌گذاران و مدیران پای کار نیایند، هیچ برنامه‌ای به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

وی با اشاره به چالش‌های پهنه جنوبی رشته‌کوه البرز شامل استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، نقش دانشگاه‌ها را در فرهنگ‌سازی، تصمیم‌سازی علمی و شکل‌دهی به گفتمان ملی آب بسیار مؤثر دانست و دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان را نمونه‌ای موفق در این زمینه معرفی کرد.

در پایان این مراسم، با توجه به اقدامات نوآورانه، مدیریت علمی منابع آب، اجرای سامانه‌های نوین آبیاری و فعالیت‌های گسترده آموزشی و فرهنگی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به‌طور رسمی به‌عنوان نخستین دانشگاه دوستدار آب کشور معرفی شد.