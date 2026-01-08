تأکید فرماندار خرمآباد بر همکاری دستگاههای اجرایی در برگزاری انتخابات شوراها
فرماندار خرمآباد گفت:همهی دستگاههای اجرایی استان ملزم به همکاری در برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛نورالدین درمنان با تأکید بر اهمیت سلامت انتخابات شورای اسلامی شهر گفت: انتخابات یکی از مهمترین جلوههای مشارکت مردمی در اداره امور محلی است و همه ی دستگاههای اجرایی و نهادها ملزم به همکاری در فرآیند انتخابات هستند.
فرماندار خرمآباد در سومین جلسه ی ستاد انتخابات این شهرستان افزود: پیشگیری از جرائم و تخلف انتخاباتی نیازمند آگاهی، نظارت دقیق و مسئولیتپذیری همه ی عوامل اجرایی، ناظران، نامزدها و شهروندان است.
وی با بیان اينکه برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور است، بیان کرد:مردم نقش اصلی را در تحقق انتخاباتی سالم ایفا میکنند و دستاندرکاران این امر خطیر هم باید اصل بیطرفی را رعایت کنند.
فرماندار شهرستان خرمآباد با اشاره به نقش ناظران و بازرسان گفت: ناظران و بازرسان باید با نهایت دقت روند برگزاری انتخابات را رصد کنند و نامزدهای انتخاباتی هم با شناخت دقیق مصادیق تخلف، از انجام هرگونه اقدام خلاف قانون خودداری کنند.
درمنان به موضوع بررسی شعب اخذ رأی اشاره کرد و افزود: مدیران دستگاههایی که شعب اخذ رأی در واحدهای زیرمجموعه آنها مستقرند،ملزم به همکاری در موضوع غربالگری شعب هستند.
وی با اشاره به ماده ۹۰ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، گفت:وزارتخانهها، سازمانها، ادارات دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، نهادهای انقلابی و شهرداریها و سازمانهای وابسته به شهرداریها موظف هستند بر اساس درخواست هیئتهای نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تأیید نهایی انتخابات در اختیار آنان قرار دهند.
فرماندار خرمآباد بیان کرد: مدت همکاری کارکنان معرفیشده در ا فرآیند انتخابات شوراها، جزو مأموریت آنان محسوب میشود و همه دستگاهها باید همکاری لازم را برای برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و شفاف داشته باشند.