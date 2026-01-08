پخش زنده
مدیر کل سامانه بازارگاه از عرضه ۲۱۴ هزار تن انواع نهادههای دامی با نرخ توافقی در سامانه بازارگاه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، رحمان مسجدی با بیان اینکه میزان عرضه و فروش نهادههای دامی در سامانه بازارگاه نسبت به قبل افزایش یافته است، اظهار داشت: از روز دوشنبه و پس از حذف ارز ترجیحی از واردات نهادههای دامی، عرضه انواع نهاده در بازارگاه بدون وقفه انجام شده و تاکنون بیش از ۲۱۴ هزار تن ذرت، جو و کنجاله سویا به فروش رسیده است.
مدیرکل بازارگاه تصریح کرد: قیمتهای بازارگاه تفاوت چندانی با بازار آزاد ندارند.
قیمت های روز نخست
بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، عرضه نهادههای دامی با نرخ توافقی از دوشنبه ۱۵ دیماه در سامانه بازارگاه آغاز شده و قیمتگذاری بهصورت توافقی و بر مبنای توافق میان تأمینکنندگان و خریداران انجام میشود.
گزارشها نشان میدهد که در نخستین روز فعالیت بازارگاه پس از حذف ارز ترجیحی، ذرت با قیمت ۴۱ تا ۴۳ هزار تومان، سویا ۶۷ تا ۶۸ هزار تومان و جو ۴۰ تا ۴۲ هزار تومان عرضه شد.
وام با کارت خرید
پرویز جعفری، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور نیز پیش از این از پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان خبر داده و گفته بود: در ماه اول، نهادهها در سامانه بازرگاه با ارائه تسهیلات ۷۵ درصدی در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد و از ماه آینده، سازوکاری برای ارائه تسهیلات بانکی از طریق بانک کشاورزی به بخش تولید اندیشیده شده است.
به گفته وی، تسهیلات به صورت کارتهای خرید نهاده در اختیار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت.