مرتضی سرهنگی گفت: کتاب قاسم، سیمای حقیقی یک قهرمان را روایت میکند.
آقای سرهنگی نویسنده کتاب زندگینامه شهید قاسم سلیمانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: این اثر روایتی بیواسطه از انسانیت در سنگر کلمات است که چکیدهی پنج سال پژوهش نفسگیر و بازنویسیهای مکرر است.
وی گفت: چهرهی سردار سلیمانی آنقدر انسانی و واقعی بوده که نیازی به بازسازی افسانهای ندارد.
سرهنگی با اشاره به اینکه این اثر برگزیدهی هجدهمین دوره جایزه جلال آلاحمد در بخش مستندنگاری شده است، افزود: این کتاب ۶۰۰ صفحهای، بیش از آنکه ادای احترامی به شهید سلیمانی باشد، تلاشی جسورانه برای شکستن حصار کلیشهها و ارائه پرترهای چندوجهی از سردار سلیمانی بود.
این نویسنده گفت: سالها دربارهی قاسم سلیمانی از زبان دیگران شنیده بودیم، اما خودِ روایت او گم شده بود.
وی افزود: تلاش کردم تا صدای سردار سلیمانی را از خلال خاطرات، یادداشتها و روایتهای نزدیکانش بازسازی کنم، بدون آنکه دخالتی در لحن یا احساس آنها داشته باشم.
برگزیده هجدهمین دوره جایزه جلال گفت: قاسم شخصیتی بیشتر از یک فرمانده، انسانی با ایمان و با مهر بود و کتاب نیز نتیجهی همین جستوجوها در خصوص شخصیت واقعی او است.
وی با اشاره به روند نگارش کتاب افزود: پیش از شروع نگارش زندگینامه شهید سلیمانی، به دنبال مستندی بودم که نه تنها تاریخ را ثبت کند، بلکه بخشی از روح آن دوران را هم نشان دهد.
مرتضی سرهنگی گفت: حجم بالای مصاحبهها و بازخوانی اسناد باعث شد که روایت، در عین جزئینگری، صادق بماند.
وی افزود: در روایت این اثر تلاش کردم از قالبهای مرسوم زندگینامهنویسی دوری کنم و همهچیز را همانطور که ساده، بیپیرایه و انسانی بوده ثبت کنم.
این نویسنده با بیان اینکه قهرمان در ادبیات ما گاهی بیش از حد از زمین جدا شده است، گفت: من میخواستم قهرمان را به خاک، به زندگی روزمره، به رفتار معمولی و به جایی که میشود او را فهمید برگردانم و قاسم سلیمانی در میدان جنگ، همانقدر صادق بود که پشت میز یا در جمع خانوادهاش بود و همین صداقت او را ماندگار کرد.
سرهنگی افزود: اینکه قاسم در بخش مستندنگاری جایزه گرفت، برای من نشانهای بود از اینکه هنوز میشود کار مستند را با دقت و بیافراط جدی گرفت.
وی گفت: جایزه جلال برای من مهمتر از آن بود که اثر بتواند نشان دهد مستند هم میتواند ادبی باشد، بدون اینکه چیزی از واقعیت کم کند.
این نویسنده افزود: کتاب قاسم تلاشی برای روایتی بدون فاصله است که در آن نویسنده کنار میایستد تا روایت خودش حرف بزند و من فقط سعی کردم تصویر روشنی از انسانی نشان بدهم که تا چندی پیش در میان ما بود و حالا در تاریخ ماست.
کتاب «قاسم به روایت مرتضی سرهنگی» روز گذشته برگزیده جایزه ادبی جلال شد.
این اثر سال پیش در انتشارت خط مقدم منتشر شده و به تازگی به چاپ هفتم رسیده است.
«پارههایی از آنچه اتفاق افتاد»، «اسرار جنگ به روایت اسرای عراقی»، «روشنای خاطرهها» و «همهچیز درباره جنگ» از دیگر آثار مرتضی سرهنگی است.