پخش زنده
امروز: -
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان کرمان:عملیات کربلای ۵ در دی ۱۳۶۵ در شلمچه از سرنوشتسازترین نبردهای دوران دفاع مقدس بود که با رشادت و ایثار رزمندگان اسلام به پیروزی رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، «حجتالله پاداش» به مناسبت سالروز عملیات کربلای ۵ افزود:عملیات کربلای ۵ نشان داد که ایمان، وحدت و روحیه مقاومت میتواند بر تجهیزات و قدرتهای ظاهری دشمن غلبه کند و این عملیات علاوه بر تثبیت دستاوردهای نظامی، پیام روشنی برای جهانیان داشت که ملت ایران در دفاع از آرمانهای خود هرگز عقبنشینی نخواهد کرد.
پاداش با اشاره به نقش رزمندگان کرمانی در این عملیات خاطرنشان کرد: فرزندان این دیار همچون دیگر استانهای کشور، با حضور پرشور در جبههها، برگ زرینی بر تاریخ مقاومت ایران افزودند و یاد و خاطره آنان امروز سرمایهای معنوی برای نسلهای آینده است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان کرمان تأکید کرد: وظیفه امروز ما انتقال درست و هنرمندانه این ارزشها به نسل جوان است تا با شناخت تاریخ و فداکاریهای گذشته، مسیر آینده را با عزت و اقتدار ادامه دهند.
عملیات کربلای ۵ ۱۹ دی ۱۳۶۵ با رمز یازهرا (س) در منطقه شلمچه و شرق بصره با وجود وضع سخت آن روزها و کمبود تجهیزات و پس از شکست در عملیات کربلای ۴ آغاز شد.
کربلای ۵ را میتوان پاسخی به عملیات کربلای ۴ دانست؛ زیرا در این عملیات دشمن که مورد حمایت کشورهای غربی بود توانست به کمک آواکسها عملیات رزمندگان ایرانی را شناسایی و برای مقابله با آن آماده شود که همین امر موجب به خاک و خون کشیده شدن جوانان ایرانی شد.
انجام عملیات در منطقه کربلای ۵، آن هم در مقیاس گسترده، موجب شد عملیات در فاو منتفی و نیرو و امکانات دشمن به منطقه شرق بصره اعزام شود.
در واقع دشمن ضمن غافلگیر شدن به عملیات شرق بصره از نظر زمان و مکان، در مورد تاکتیک ویژه عملیات که عمدتاً معطوف به عبور از منطقه آب گرفتگی و کانال پرورش ماهی و حرکت از شمال به جنوب در پشت مواضعش بود نیز غافلگیر شد.
یکی از لشکرهای شرکت کننده در این عملیات لشکر ۴۱ ثارالله کرمان به فرماندهی حاج قاسم سلیمانی بود و در عملیات کربلای ۵، ۵۴۷ نفر از نیروهای لشکر ۴۱ ثارالله به شهادت رسیدند.
سپهبد شهید قاسم سلیمانی در روایت این عملیات، سخنان فراوانی داشته است که بخشی از آن در برشهایی از خاطرات شفاهیاش در قالب کتاب «ذوالفقار» به رشته تحریر درآمده است.