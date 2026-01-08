پخش زنده
رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان : فرهنگ یکپارچه و انسجام اجتماعی از مزیتهای مهم این استان است که میتواند زمینهساز توسعه اقتصادی باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ احمد عجم نماینده مردم شاهرود و میامی و رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان، در برنامه تلویزیونی «گفتمان هفته» صداوسیمای مرکز استان، با تشریح مهمترین مسائل در حال پیگیری در استان و حوزه انتخابیه خود، اظهار کرد: مزیتهای نسبی این استان در حوزه معادن، راههای ارتباطی و انرژیهای نو نیازمند نگاه ملی و برنامهریزی منسجم است.
وی با بیان اینکه استان سمنان از نظر معادن و مسیرهای ارتباطی ظرفیت بالایی دارد، افزود: پراکندگی جمعیت و تعداد زیاد روستاها در حوزه شاهرود و میامی باعث افزایش هزینه دسترسی به خدمات شده و توسعه راههای ارتباطی بهویژه راههای روستایی یک ضرورت جدی است.
وی با اشاره به پروژه آزادراه حرم تا حرم گفت: این آزادراه از حرم حضرت معصومه (س) تا حرم امام رضا (ع) بیش از ۹۰۰ کیلومتر طول دارد که بخش قابل توجهی از آن در استان سمنان واقع شده است. این پروژه مدتی متوقف بود، اما با پیگیری نمایندگان و دستور استاندار، مطالعات آن دوباره آغاز شده است.
عجم همچنین با تأکید بر ظرفیت بالای استان در تولید انرژی خورشیدی تصریح کرد: استان سمنان بیش از ۳۶۵ روز آفتابی دارد و نباید این ظرفیت مهم در تولید انرژیهای تجدیدپذیر مغفول بماند؛ این موضوع نه فقط برای استان، بلکه برای کل کشور اهمیت دارد.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی در حوزه بهداشت و درمان نیز گفت: اگرچه جمعیت استان حدود ۷۲۰ هزار نفر است، اما سالانه ۲۶ تا ۲۷ میلیون زائر از محورهای استان به سمت مشهد مقدس عبور میکنند و حتی اگر بخشی از این جمعیت در استان ماندگار شوند، بار خدماتی بسیار بالایی ایجاد میشود. با این حال، در تخصیص اعتبارات، این واقعیت بهدرستی دیده نمیشود.
رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان به مشکل تنش آبی در بسیاری از شهرهای استان اشاره کرد و افزود: امروز تنش آبی بهعنوان یک واقعیت پذیرفته شده و حل آن نیازمند همت جمعی و زبان مشترک میان مسئولان است.
وی با انتقاد از خامفروشی معادن گفت: باید به سمت فرآوری معادن و اصلاح قوانین مربوط به تعرفهها و همچنین الزام معادن به انجام مسئولیتهای اجتماعی حرکت کنیم.
عجم همچنین وضعیت برخی محورهای ارتباطی استان را نگرانکننده دانست و گفت: جادههایی مانند محور ترود که طی یک سال و نیم گذشته حدود ۳۰ کشته داشته، نیازمند رسیدگی فوری است و این وضعیت با عقل و وجدان سازگار نیست.
نماینده مردم شاهرود و میامی در پایان با اشاره به ظرفیتهای گردشگری، کشاورزی و اقتصاد جادهمحور استان اظهار کرد: بسیاری از جاذبههای طبیعی و گردشگری استان سمنان کمتر معرفی شدهاند و برای معرفی آنها به کشور و دنیا نیازمند یک نهضت جدی هستیم؛ موضوعی که میتواند به رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در منطقه کمک کند.