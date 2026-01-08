شمار قربانیان بیماری آنفلوآنزا در کهگیلویه و بویراحمد به ۶ نفر افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در نشست ستاد مدیریت بحران استانداری گفت: ۶ مورد فوت ناشی از آنفلونزا از ابتدای اپیدمی در استان به ثبت رسید.

محمدطاهر پاراد با اشاره به آخرین وضعیت بیماری آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد افزود: در حال حاضر حدود ۲۴ درصد از مراجعان دارای علائم بیماری‌های شبه‌آنفلوانزا هستند، در حالی که این رقم در ابتدای اپیدمی به ۵۴ درصد می‌رسید.

پاراد با بیان اینکه فقط حدود یک درصد از مراجعان نیاز به ارجاع به بیمارستان دارند، افزود: از نظر سنی، ۱۵ درصد مراجعان زیر پنج سال، ۴۰ درصد در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال و ۱۳.۴ درصد بالای ۶۰ سال هستند.

وی با اشاره به وضعیت بستری‌ها اضافه کرد: هم‌اکنون ۱۴۰ بیمار مبتلا به آنفلوانزا در بیمارستان‌های استان بستری هستند که ۱۹ درصد بیماران را شامل می‌شود و ۱۵ نفر از آنان در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار دارند و این در حالی است که در اوج اپیدمی، تعداد بستری‌ها به ۲۲۲ نفر رسیده بود.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه بیشترین میزان بستری مربوط به افراد بالای ۶۵ سال با ۴۷ درصد است، ادامه داد: پس از آن، گروه سنی ۵ تا ۲۴ سال با ۳۰ درصد و کودکان زیر پنج سال با ۱۳ درصد قرار دارند.

پاراد افزود: با وجود کاهش شاخص‌ها، هنوز نمی‌توان پایان اپیدمی را اعلام کرد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان بهمن‌ماه همچنان با این بیماری درگیر باشیم.

وی با اشاره به اینکه درصد نمونه‌های مثبت آنفلوانزا در هفته جاری در استان به ۱۵ درصد رسیده که نشان‌دهنده کاهش گردش ویروس است، گفت: همچنین موارد مثبت کرونا در استان و کشور در سطح بسیار پایین و نزدیک به صفر است.

مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در خصوص موارد فوتی گفت: از ابتدای اپیدمی تاکنون ۶ نفر بر اثر آنفلوانزا جان خود را از دست داده‌اند که چهار نفر بالای ۸۰ سال، یک کودک ۱۲ ساله دارای بیماری زمینه‌ای و یک فرد ۷۱ ساله بوده‌اند.

پاراد افزود: امروز ۱۴ مورد جدید ابتلاء به آنفلوانزا در استان به ثبت رسیده است.