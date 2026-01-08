پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه پیام نور از پرداخت ۵۸۰ میلیارد ریال وام ودیعه مسکن به دانشجویان متأهل این دانشگاه برای نخستین بار خبر داد و گفت: این وام از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امین ناجی گفت: به همت صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همکاران حوزه دانشجویی در سراسر کشور؛ ۵۸ میلیارد تومان به عنوان وام ودیعه مسکن ویژه دانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور تخصیص یافت؛ که میتوان آن را نقطه عطفی در مسیر ارتقای رفاه دانشجویی دانست.
وی بر ضرورت حمایت از قشر دانشجو در شرایط اقتصادی و اجتماعی امروز تاکید کرد وافزود: وام ودیعه مسکن فرصتی ارزشمند و بیبدیل برای دانشجویان متأهل است تا بتوانند با آرامش خاطر بیشتری به تأمین هزینههای مربوط به مسکن بپردازند. این اقدام در راستای کاهش دغدغههای معیشتی و ایجاد تمرکز بیشتر بر امور تحصیلی، پژوهشی و فرهنگی دانشجویان و در عین حال نشاندهنده نگاه عمیق دانشگاه پیام نور به کرامت انسانی و منزلت دانشجویان است و نقشی بسزا در تحکیم بنیان خانوادههای دانشجویی ایفا میکند.
شرایط تسهیلات دریافت وام
دکتر امینناجی در باره شرایط دریافت تسهیلات این وام گفت: این تسهیلات به تمامی دانشجویان متأهل، بهویژه دانشجویان غیرشاغل که دارای شرایط ثبتنام هستند و مراحل قانونی را طی کردهاند، تعلق گرفته است.
وی میزان وام را بر اساس محل سکونت دانشجویان عنوان کرد و افزود: بر این اساس دانشجویان ساکن تهران تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان، دانشجویان کلانشهرها تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان و دانشجویان سایر شهرها تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان از این تسهیلات بهرهمند شدند.
بانوان دانشجوی سرپرست خانوار در فهرست دریافت وام
رئیس دانشگاه پیام نور در بخش دیگری از سخنان خود درباره بهره مندی زنان دانشجویی که سرپرست خانوار هستند، تصریح کرد: زنان دانشجویی که دارای فرزند هستند و به دلایلی نظیر فوت، طلاق یا ازکارافتادگی همسر، سرپرستی خانواده را بر عهده دارند، مشمول این حمایت مالی شدهاند. این امر جلوهای روشن از عدالتمحوری و نگاه انسانی دانشگاه پیام نور در حمایت از تمامی اقشار دانشجویی است.
رئیس دانشگاه پیام نور از تلاشهای صادقانه و خالصانه همکاران حوزه دانشجویی سراسر کشور و حمایتهای ارزشمند آقای دکتر رمضانی، رئیس محترم صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم صمیمانه قدردانی کرد و افزود: این همکاریها جلوهای روشن از همافزایی ملی در جهت ارتقای جایگاه دانشجویان و دانشگاههاست و امید است که استمرار چنین اقدامات ارزشمندی، آیندهای روشنتر برای جامعه علمی کشور رقم زند.