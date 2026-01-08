به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: در پی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، تولید کنندگان گوشت در اصفهان می‌توانند سرمایه تامین نهاده‌های دام خود را از طریق ظرفیت ۵ همتی برات الکترونیکی فراهم نمایند.

ناصر یارمحمدیان گفت: در پی اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی، زنجیره تأمین گوشت سفید و قرمز با چالش‌های جدی برای تامین نهاده‌ها مواجه می‌شود.

وی افزود: با حذف ارز ترجیحی، تولیدکنندگان گوشت در اصفهان به ۳ تا ۵ همت سرمایه در گردش برای تامین نهاده‌ها نیاز پیدا می‌کنند که از طریق برات الکترونیک قابل تامین است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: کنار سیاست‌های حمایتی دولت، تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) به عنوان یک راهکار نوین، امکان تأمین سرمایه در گردش را برای فعالان این زنجیره فراهم می‌کند.

وی افزود: در این روش، حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین، از جمله تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان، واردکنندگان، کشتارگاه ها، دامداران و مرغداران و حتی رستوران‌ها و فروشگاه‌ها، می‌توانند با استفاده از برات الکترونیک، مبادلات مالی خود را به شکل بهینه مدیریت کنند.

یارمحمدیان برضرورت پیوستن تمامی حلقه‌ها به این روش برای بهره‌مندی از این شیوه تامین مالی و عمق بخشی به آن تاکید کرد و گفت: این روش به کاهش آثار منفی ناشی از حذف ارز ترجیحی کمک می‌کند و امکان دسترسی سریع‌تر و آسان‌تر به منابع مالی را فراهم می‌آورد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان گفت: موفقیت این شیوه تأمین مالی، به مشارکت فعال تمامی اعضای زنجیره بستگی دارد و استان اصفهان در تلاش است تا این مدل را به طور گسترده و سریع پیاده‌سازی کند.

وی همچنین لازمه گسترش این شیوه را مشارکت و همکاری شرکت‌های ارائه دهنده خدمات از جمله برق، آب و گاز و نهاد‌های دولتی از جمله مالیات، گمرک و بیمه در پذیرش این اوراق دانست.