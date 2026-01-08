به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ احسان بردیا بیان داشت: در پی وقوع یک فقره قتل با سلاح شکاری توسط همسرش در یکی از بخش‌های تابعه این شهرستان و در تعاقب آن متواری شدن قاتل از صحنه جرم، موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا تیمی تلفیقی متشکل از ماموران پاسگاه انتظامی بخش سردشت و کاراگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق به شناسایی مخفیگاه قاتل فراری در مناطق صعب العبور و دور دست شدند که پس از هماهنگی قضایی طی عملیاتی سخت و غافلگیرانه، وی را در کمتر از ۴۸ ساعت در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دزفول در ادامه ضمن اشاره به کشف یک قبضه سلاح شکاری بکار رفته در قتل، تصریح کرد: متهم، در تحقیقات و بررسی‌های پلیس به بزه انتسابی معترف و علت و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی بیان کرد.

سرهنگ بردیا بیان داشت: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.