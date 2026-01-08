پخش زنده
مجموعه چهارجلدی «پند و قند» نوشته محمد میرکیانی ویژه کودکان در انتشارات بهنشر چاپ و روانه بازار نشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این مجموعه چهارجلدی نوشته محمد میرکیانی با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با امثال شیرین و پرمعنای فارسی، به شکلی داستانی و مصور طراحی شده است.
زبان فارسی سرشار از ضربالمثلهایی است که ریشه در زندگی، تجربه و خرد جمعی مردم این سرزمین دارد. این مجموعه با انتخاب ۱۶ مثل معروف، به بازآفرینی داستانگونه و جذاب هر کدام پرداخته تا کودکان را هم با معنای این گفتهها آشنا کند و هم شیرینی زبان فارسی را به آنان منتقل نماید.
هر جلد این مجموعه در ۲۴ صفحه تمام رنگی و با قطع خشتی (مناسب برای کودکان) چاپ شده است. نویسنده با زبانی ساده و روایتگری روان، کوشیده تا پیام پندآمیز هر ضربالمثل را در قالب داستانی خواندنی و همراه با تصاویر جذاب ارائه دهد.
بر اساس اعلام انتشارات بهنشر، خریداران این مجموعه چهارجلدی از ارسال رایگان به همراه هدیه متبرک رضوی بهرهمند خواهند شد.
علاقهمندان میتوانند برای تهیه مجموعه «پند و قند» به وبسایت انتشارات بهنشر www.behnashr.ir مراجعه یا از طریق کتابفروشیهای این انتشارات اقدام کنند.